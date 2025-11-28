AMP obtiene recertificación ISO 9001:2015 por mejora en calidad de servicios marítimos

Autoridad Marítima de Panamá consolida eficiencia con recertificación ISO 9001:2015

• Este reconocimiento internacional bajo la norma ISO 9001:2015 afianza el estándar de calidad del Registro de Naves de Panamá y los procesos de titulación para la gente de mar.

(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha obtenido la recertificación ISO 9001:2015 para sus dependencias clave: la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) y la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves (DGRPN). Este logro institucional consolida el compromiso de la entidad con la transparencia, la mejora continua y la eficiencia en sus Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).

El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, subrayó que este reconocimiento es un reflejo del esfuerzo técnico sostenido de los equipos y la confianza depositada por los usuarios en el Registro panameño. Afirmó que la recertificación ISO 9001:2015 confirma el estándar internacional de calidad y la importancia de estos procesos para el país.

Alcance y Cobertura de la Certificación

Dirección General de la Gente de Mar (DGGM)

La certificación de la DGGM abarca la supervisión de la formación marítima impartida por los Centros de Formación Marítima autorizados por Panamá, el reconocimiento de facultativos para la emisión de certificados médicos y la provisión de servicios de titulación para la gente de mar que labora en naves de bandera panameña.

El director de la DGGM, Felipe Arias, indicó que la auditoría externa evidenció la coordinación efectiva de todo el personal. Resaltó que, por primera vez, las oficinas regionales también han sido incluidas dentro del alcance certificado del sistema.

Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves (DGRPN)

La subdirectora de la DGRPN, Lourdes Sandoval, explicó que esta recertificación ISO 9001:2015 es particularmente relevante tras la implementación, en mayo de 2025, del Registro Electrónico de Naves (REN), que ha digitalizado y modernizado los procesos de la dependencia.

El alcance de la certificación incluye el servicio de inscripción de títulos, hipotecas, limitaciones de dominio y gravámenes de las naves que componen la marina mercante nacional. Sandoval sostuvo que este avance refuerza la misión de la entidad de garantizar seguridad jurídica y servicios confiables a la marina mercante panameña.

Posicionamiento Global y Respaldo Institucional

El representante de la certificadora Bureau Veritas, José Aurelio Chong, enfatizó que este logro posiciona a la AMP como un referente entre los registros navales a nivel mundial. Destacó que el cumplimiento de estándares internacionales fortalece la reputación marítima de Panamá y eleva la competitividad de cada unidad gestora.

La Oficina de Planificación de la AMP lideró la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con el soporte técnico de Bureau Veritas, una entidad con 198 años de trayectoria global en certificación e inspección.