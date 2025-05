AMP reporta incremento del 12% en empleo para la Gente de Mar

Empleo para la Gente de Mar Panameña Aumenta 12% Gracias a Iniciativas de la AMP

La Autoridad Marítima de Panamá impulsa estrategias para fortalecer oportunidades laborales en el sector marítimo.

(9/May/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reportó un aumento del 12% en los contratos de trabajo para la gente de mar panameña durante los primeros cuatro meses del año, destacando el éxito de las iniciativas implementadas por el Comité de Embarque.

Durante la decimoséptima reunión de este comité, el director encargado de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM), Felipe Arias, reafirmó el compromiso de la AMP con la creación de oportunidades laborales en los sectores marítimo, logístico y portuario, calificándolo como una visión de Estado basada en el trabajo conjunto.

Según Mayte Burgos, jefa del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DALM), entre enero y abril de 2025 se registraron 307 contratos, reflejando un incremento del 12,04% respecto a 2024 (274 contratos) y del 21,34% en comparación con 2023 (253 contratos).

El crecimiento se atribuye a acuerdos bilaterales con administraciones marítimas y Memorandos de Entendimiento (MoU) firmados con empresas navieras líderes como Navesco, Saam Towage, MSC Shipmanagement Limited, Euronav y Ramsey Greig & Co., además de la colaboración con la organización Mission To Seafarers. Estas alianzas no solo han impulsado el empleo, sino que también han garantizado el bienestar de los marinos panameños en puertos nacionales.

Panamá cuenta con once instrumentos internacionales de reconocimiento mutuo, conforme a la Regla I/10 del Convenio Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, enmendado (Convenio STCW 78 enmendado), con diversas naciones. A nivel nacional, la AMP trabaja con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) para fortalecer el dominio del inglés entre la gente de mar registrada.

La reunión del Comité de Embarque también impulsó nuevas iniciativas, acordando colaborar con el Ministerio de Educación (MEDUCA) y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) para actualizar el Bachillerato Marítimo, adaptándolo a las necesidades del sector. Asimismo, se estableció un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) para crear una base de datos unificada de oportunidades laborales marítimas.

Desde su creación en 2019, el Comité de Embarque, adscrito a la DGGM de la AMP, se reúne trimestralmente con el propósito de fomentar el empleo y fortalecer la capacitación de la gente de mar panameña, involucrando a armadores, representantes del gremio y centros educativos en la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.