La asociación ANALMO advierte sobre riesgos de desabastecimiento de arroz para finales de 2026

ANALMO propone importación de arroz para garantizar la seguridad alimentaria en Panamá

• La asociación ANALMO planteó la necesidad de importar 1.5 millones de quintales de arroz para asegurar el suministro nacional y cumplir con los periodos de reposo en silo requeridos por la industria.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO) reafirmó su postura institucional enfocada en salvaguardar la seguridad alimentaria del país durante la Reunión Extraordinaria del Comité de Cadena Agroalimentaria de Arroz. El sector industrial propuso formalmente la importación de 1.5 millones de quintales de arroz cáscara, equivalente a dos meses de consumo, con el fin de establecer un mes de reserva de seguridad y un mes adicional para el proceso técnico de reposo en silo.

Argumentos para la estabilidad del mercado

A pesar de que el inventario oficial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) indica que las existencias actuales alcanzan hasta octubre de 2026, ANALMO recomendó priorizar la estabilidad del mercado. La organización señala que la cosecha de fin de año enfrenta riesgos críticos, tales como la eliminación de las compensaciones, los efectos del cambio climático, las advertencias sobre el fenómeno de El Niño y la limitada disponibilidad de financiamiento para los productores.

El vicepresidente de ANALMO, Raúl Palacios, explicó en tercera persona que la posición del gremio busca garantizar de manera ininterrumpida el acceso al grano para el consumidor panameño. Según el directivo, la propuesta de mantener un mes de seguridad nacional y uno de reposo técnico evita especulaciones que perjudican al productor y permite al país estar preparado ante eventos externos imprevistos, citando como ejemplos experiencias previas con pandemias o crisis climáticas.

Preocupación ante la decisión del Comité

La industria manifestó su inquietud ante los resultados de la votación en la reunión extraordinaria. De los 15 gremios representados, solo dos votaron a favor de la propuesta de ANALMO, mientras que se registraron tres abstenciones y nueve votos en contra. El gremio destacó el cambio de postura de algunas asociaciones de productores que, tras haber sugerido previamente importaciones menores, en esta sesión optaron por una posición de cero importación.

Finalmente, el resultado de este encuentro será elevado como una recomendación técnica a las autoridades del Gobierno Nacional. Corresponderá a los estamentos gubernamentales tomar la decisión final sobre la ejecución o no de estas medidas preventivas para el abastecimiento del principal rubro de la dieta local.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: