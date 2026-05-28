Industria molinera promueve importación de arroz alineada al análisis de inventario de la cadena agroalimentaria

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz planteó la necesidad de adquirir un contingente de 1.6 millones de quintales del grano basándose en los informes técnicos de disponibilidad del rubro.
Analmo sustenta propuesta de contingente arrocero con base en el análisis de inventario nacional
• El gremio industrial advirtió sobre la reducción de hectáreas sembradas y los riesgos climáticos del fenómeno de El Niño que aceleran el agotamiento de las existencias actuales.
(28/Mmm/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) manifestó su postura en favor de una importación del grano que se encuentre más cónsona con el resultado del Análisis de Rendimiento de Inventario, documento técnico presentado ante la Cadena Agroalimentaria del Arroz. La industria molinera reafirmó su propuesta de importar un contingente de 1.6 millones de quintales de arroz cáscara, equivalente a dos meses de consumo del país, con la finalidad de asegurar un correcto empalme con la cosecha del periodo entrante y permitir el debido reposo del producto en los silos, garantizando la seguridad alimentaria y los estándares de calidad que exige la población panameña.
La iniciativa fue expuesta durante una reunión ordinaria del Comité de la Cadena Agroalimentaria del Arroz por la presidenta del gremio industrial, Ivanna Quintero, quien detalló en tercera persona que el territorio nacional se encuentra en un punto de inflexión. La dirigente gremial argumentó que es necesario importar un volumen mínimo que cubra dos meses de abastecimiento para cumplir con los tiempos logísticos estipulados, asegurar la disponibilidad del alimento para los consumidores y extender las existencias frente a los riesgos latentes que plantea el fenómeno climático de El Niño.
Sustentos técnicos y variables de mercado
La organización empresarial fundamenta su planteamiento en los informes oficiales expuestos en el seno de la comisión multisectorial. Entre los elementos determinantes destacan los datos suministrados por la Dirección Nacional de Agricultura, los cuales reflejan que el país registra 2,500 hectáreas menos de arroz sembradas en comparación con el ciclo previo a la misma fecha. Asimismo, el análisis de inventario desarrollado por la misma dirección gubernamental arrojó que las existencias físicas del grano podrían agotarse hacia el 21 de septiembre de 2026, una fecha más cercana en comparación con las proyecciones anteriores que estimaban el abastecimiento hasta el 8 de octubre.
A estas variables se adiciona el reciente estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que actualizó la estadística del Cálculo del Consumo Nacional Aparente de Arroz tras diez años sin modificaciones, fijando la demanda actual en 788,383 quintales al mes. El organismo de cooperación internacional sugirió tomar previsiones mediante la adquisición externa de 2.3 millones de quintales del rubro.
Por otra parte, la subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Berta Olmedo, presentó las alertas de la entidad científica relativas al fenómeno de El Niño, indicando en tercera persona que el modelo registra un 95% de probabilidad de afectación en las temperaturas y precipitaciones, con una extensión proyectada de hasta 18 meses. Los especialistas del instituto técnico explicaron que el comportamiento meteorológico actual simula los escenarios históricos registrados en los años 1997 y 2023. Al respecto, Olmedo Moreno, en su rol como miembro de la Junta Directiva de Analmo, recordó que en 2023 se importaron 4.2 millones de quintales sin que esto afectara la compra total de la producción a los agricultores locales.
Corresponsabilidad sectorial y resultados de la consulta
La Junta Directiva de la asociación agroindustrial enfatizó la urgencia de asegurar los volúmenes requeridos para el consumo local, aclarando que la importación no busca suplantar la actividad agrícola panameña, sino servir de complemento en periodos de incertidumbre climática y geopolítica. Esta última se ve impactada por tensiones externas, como el conflicto con Irán, que inciden de manera directa en el encarecimiento de los combustibles, fertilizantes e insumos procedentes del mercado internacional.
La presidenta Quintero abogó por que la situación del rubro sea manejada bajo criterios de corresponsabilidad sectorial por los quince gremios que integran la Cadena Agroalimentaria del Arroz, la cual está conformada por doce asociaciones de productores, un representante de distribuidores de insumos, un delegado de los comerciantes de víveres y un vocero de los molinos industriales.
Durante el encuentro, el comité evaluó tres alternativas específicas: la compra de 786,000 quintales propuesta por la mayoría de las organizaciones productoras; la adquisición de 1.4 millones planteada por un colectivo agrícola; y la opción de 1.6 millones defendida por los molineros. Ante la falta de consenso, el mecanismo de votación evidenció una disparidad interna debido a la superioridad numérica de los delegados de producción. Diez representantes de este último sector respaldaron la cifra de menor volumen, opción que fue elevada al Consejo de Gabinete bajo el estatus de recomendación no vinculante, siendo finalmente la alternativa seleccionada por las autoridades gubernamentales.
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