Industria molinera promueve importación de arroz alineada al análisis de inventario de la cadena agroalimentaria

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz planteó la necesidad de adquirir un contingente de 1.6 millones de quintales del grano basándose en los informes técnicos de disponibilidad del rubro.

• El gremio industrial advirtió sobre la reducción de hectáreas sembradas y los riesgos climáticos del fenómeno de El Niño que aceleran el agotamiento de las existencias actuales.