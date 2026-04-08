Asociación de Molineros solicita importación de arroz para asegurar inventario nacional

Ivanna Quintero, presidenta de Analmo, sustenta la necesidad de una importación de arroz basada en el incremento del consumo poblacional y el rendimiento actual de los inventarios.
Propuesta de importación de arroz busca cubrir el consumo país hasta la próxima cosecha
• La Asociación Nacional de Molineros de Arroz sugiere la compra de 1.5 millones de quintales para asegurar el abastecimiento y la calidad del grano hasta el mes de octubre.
(08/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) recomendó formalmente la importación de arroz mediante un contingente de 1.5 millones de quintales de arroz cáscara. Esta medida, equivalente a dos meses de consumo nacional, busca garantizar un empalme adecuado con la cosecha del próximo periodo y permitir el tiempo de reposo necesario en los silos para asegurar la calidad del producto que demanda el consumidor panameño.
Análisis de inventario y proyecciones
La presidenta de Analmo, Ivanna Quintero, sustentó la recomendación tras analizar los resultados del inventario realizado entre el 16 y el 20 de marzo de 2026. Según el informe, existen 4,896,910 quintales disponibles en molinos y comercios. Quintero explicó que, aunque bajo condiciones normales el suministro podría extenderse hasta octubre, existen factores de riesgo en los rendimientos estimados y un incremento real en el consumo debido al crecimiento poblacional de la última década que obligan a tomar previsiones.
Seguridad alimentaria como prioridad
El sustento de la asociación industrial para solicitar la aprobación de este contingente se basa en datos que proyectan un agotamiento del inventario nacional antes de lo previsto originalmente. Por ello, la organización insta a las autoridades a tomar una decisión oportuna que respete los decretos ejecutivos vigentes. Ivanna Quintero enfatizó que, pese a la volatilidad del mercado internacional, la prioridad absoluta debe ser la garantía de la seguridad alimentaria del país.
Proceso de aprobación institucional
Esta recomendación de Analmo fue presentada durante la Reunión Ordinaria del Comité de Cadena Agroalimentaria de Arroz. Tras este paso, el resultado se entregará formalmente ante el Consejo de Gabinete y las autoridades del Gobierno Nacional, quienes tienen la responsabilidad final de autorizar el ingreso del contingente solicitado para estabilizar el mercado interno.
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