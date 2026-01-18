ANCEC renueva su Junta Directiva Nacional bajo el lema Unidad y Experiencia

Vanessa Olarte de Cruz asume la presidencia de ANCEC para el período 2026-2028

• Con un enfoque en el crecimiento institucional y el voluntariado, ANCEC renovó su liderazgo nacional para el bienio 2026-2028, priorizando la construcción de una nueva infraestructura.

(18/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Nacional Contra el Cáncer (ANCEC) formalizó la renovación de su Junta Directiva Nacional para el período correspondiente a 2026–2028. Este proceso de transición busca consolidar el fortalecimiento institucional de la organización y garantizar la continuidad de la lucha integral contra el cáncer en el territorio panameño.

Nueva estructura de liderazgo

La nueva gestión estará encabezada por Vanessa Olarte de Cruz, quien asume la presidencia de la asociación. En esta etapa, el equipo directivo se completa con el Dr. Blas Degracia en la vicepresidencia, Alicia Gordón en la secretaría, la profesora Olivia de Salas como tesorera y Doris de Cortes en la posición de síndica.

La estructura operativa de la organización también integró a nuevos directores de área: Matilde González liderará Educación y Divulgación; el Dr. Abdiel Díaz fungirá como director Técnico Científico; y Dorai Visuetti estará al frente del Fortalecimiento al Voluntariado. Por su parte, la Dra. Joyce Miranda se encargará del Apoyo al Paciente, Niko de Fraga asumirá la Recaudación de Fondos e Itzel Torres será la responsable de Promoción de la Causa.

Objetivos estratégicos y gestión 2026-2028

Bajo la consigna de “Unidad y Experiencia”, la nómina directiva proyecta una gestión basada en el conocimiento técnico y la labor colaborativa. Entre las metas prioritarias para este bienio se encuentra el inicio responsable de la edificación de una nueva sede para la institución, un proyecto clave para expandir su capacidad de atención.

Asimismo, la administración se enfocará en el crecimiento de la red de voluntarios a nivel nacional y en la implementación de programas de capacitación continua. Estos esfuerzos están diseñados para potenciar el impacto social de la organización en beneficio de la comunidad.

Compromiso con la prevención y el paciente

Con la toma de posesión de sus nuevas autoridades, la asociación reafirma su rol en la promoción de la prevención y la educación oncológica. El enfoque principal se mantiene en brindar acompañamiento solidario y bienestar tanto a los pacientes diagnosticados con cáncer como a sus núcleos familiares en todas las provincias del país.

