ANCON gana Premio Internacional de Guardabosques 2025 por conservación en Punta Patiño, Darién

La Reserva Natural Privada Punta Patiño de ANCON recibe galardón global por labor de guardabosques

• Un equipo de solo cuatro guardabosques de ANCON, que protege 30,000 hectáreas de biodiversidad, fue distinguido en Abu Dabi por su trabajo en la Reserva Natural Privada Punta Patiño .

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) ha sido seleccionada como una de las ganadoras del IUCN–WCPA International Ranger Award 2025, una iniciativa impulsada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas. El reconocimiento, que incluyó 400 nominados de 56 países, se anunció durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Abu Dabi.

El premio distingue a solo siete equipos de guardabosques a nivel global y resalta la labor del equipo de la Reserva Natural Privada Punta Patiño de ANCON, localizada en Darién. Este pequeño equipo, compuesto por tan solo cuatro guardabosques, es responsable de proteger 30,000 hectáreas de bosques y humedales, incluyendo 4,000 hectáreas de manglares reconocidos como Sitio Ramsar en el Golfo de San Miguel. Punta Patiño es considerada la reserva natural privada más grande de Panamá y un refugio crucial de biodiversidad.

Guardabosques Protegen Especies Clave y Ecosistemas Críticos

Yolani Holmes, coordinadora de proyectos y de la red de reservas privadas de ANCON, recibió el galardón en nombre del equipo y destacó la dedicación del grupo. Señaló que los guardabosques patrullan por tierra y agua, a pesar de los recursos limitados para cuidar el área extensa, con el fin de reducir la tala y la cacería.

“Trabajamos para monitorear especies en peligro como el jaguar, el Águila harpía y la tortuga carey. Punta Patiño evidencia la gran biodiversidad de Darién y el papel de Panamá en la conservación de especies del planeta”, expresó Holmes.

El equipo de la Reserva Natural Privada Punta Patiño está liderado por Yolani Holmes e integrado por Cecilio Paz, Kenedy Chichiliano, Arturo Guarín y Alejandro Tovar, quienes provienen de comunidades locales y pueblos indígenas. Esta composición busca fortalecer el vínculo con el territorio y la participación comunitaria.

Resultados y Fortalecimiento Operativo

El galardón incluye recursos que serán destinados a equipamiento, capacitación y fortalecimiento operativo, respaldando así el modelo pionero de reserva natural privada que ANCON promueve en Panamá.

Entre los resultados destacados del equipo se incluyen:

• Prevención y Respuesta a Incendios: Se realiza entrenamiento, identificación de zonas de riesgo y manejo del fuego en colaboración con las comunidades que habitan la Reserva.

• Vigilancia y Protección: Ejecución de patrullajes en coordinación con autoridades para resguardar la extensa área.

• Reducción de Impactos: Disminución de la tala ilegal, la cacería y las invasiones mediante patrullajes, monitoreo constante de biodiversidad y programas de educación ambiental.

• Monitoreo de Especies Clave: Seguimiento constante a poblaciones de especies en peligro como el jaguar, el Águila harpía y la tortuga carey.

Adrián Benedetti, director ejecutivo de ANCON, indicó que el premio honra el coraje y compromiso del equipo de Punta Patiño y confirma que el modelo de reserva natural privada de la asociación es funcional para proteger la biodiversidad y fortalecer a las comunidades. El director aseguró que los recursos del premio se invertirán en más capacitación, equipamiento y patrullajes para defender este patrimonio panameño.