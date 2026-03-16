Programa Ángel Guardián beneficia a más de 19 mil panameños con discapacidad severa

Ángel Guardián: Un respaldo a la dignidad y cuidados de personas con discapacidad

• Con la incorporación de 136 nuevos beneficiarios en 2026, Ángel Guardián reafirma su compromiso de brindar alivio económico para medicinas y alimentos a hogares vulnerables.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Elaine Vergara, una joven de 29 años que convive con condiciones como epilepsia, autismo y ceguera, representa la lucha de miles de familias que encuentran en el programa Ángel Guardián un soporte vital. Esta iniciativa, ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), asiste actualmente a 19,851 beneficiarios en todo el país, facilitando el acceso a necesidades básicas como alimentación, medicamentos y cuidados especializados para personas con discapacidad severa en condición de dependencia.

Impacto financiero y cobertura nacional

En los últimos 20 meses de gestión, el programa Ángel Guardián ha transferido un total de B/. 43,310,800. Estos recursos están destinados a personas con cuadros clínicos complejos, incluyendo parálisis cerebral, microcefalia y discapacidad intelectual, que demandan seguimiento médico constante. Trimestralmente, el MIDES realiza un desembolso de B/. 4,764,240 para sostener este alivio económico en los hogares más vulnerables.

La distribución geográfica de los beneficiarios muestra una mayor concentración en las siguientes provincias:

• Panamá: 5,050 inscritos.

• Chiriquí: 3,545 inscritos.

• Panamá Oeste: 2,448 inscritos.

En cuanto a los rangos de edad, el grupo más numeroso se ubica entre los 30 y 59 años, con 8,140 personas, seguido por el segmento de 18 a 29 años con 4,711 beneficiarios.

Atención integral y corresponsabilidad

Ildaura Ayarza, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Ángel Guardián, explicó en tercera persona que el objetivo trasciende la transferencia monetaria. El programa busca garantizar el pleno ejercicio de derechos mediante el acceso a controles de salud, charlas de salud mental y educación inclusiva. Para asegurar el cumplimiento de estas corresponsabilidades sin afectar la logística de las familias, trabajadores sociales y promotores realizan visitas domiciliarias, evitando traslados complejos para los cuidadores y sus dependientes.

Testimonios de transformación

Para Claine Yamilca Villarreal, madre de Elaine, el beneficio ha sido fundamental para mantener la estabilidad del hogar desde su ingreso en 2015. Como madre soltera, Villarreal destaca que los fondos permiten adquirir vacunas y medicinas esenciales. Bajo la administración de la ministra Beatriz Carles, la prioridad se mantiene en fortalecer la atención integral de personas en pobreza extrema con diagnósticos físico-motores o pluridiscapacidad, consolidando un sistema de protección social que acompaña a quienes enfrentan los mayores retos de salud en Panamá.

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