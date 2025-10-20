Angélica Polo asume la presidencia del Colegio Nacional de Farmacéuticos para el periodo 2025-2027

Colegio Nacional de Farmacéuticos renueva su directiva para fortalecer la profesión

• Bajo el lema “Juntos construyamos un mejor futuro para nuestra profesión farmacéutica,” la nueva presidenta Angélica Polo liderará un equipo que busca fortalecer el gremio y su rol en el sector salud.

(Octubre/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Colegio Nacional de Farmacéuticos (Conalfarm) celebró la ceremonia de toma de posesión de su nueva Junta Directiva, la cual estará en funciones durante el periodo 2025-2027. La Licenciada Angélica Polo fue juramentada como la nueva presidenta del gremio.

El acto protocolar, que se realizó con la presencia de autoridades del sector salud, colegas y familiares, inició con la presentación de los logros de la gestión saliente (2023-2025) a cargo del Licenciado Jaime Olive.

En su primer mensaje como presidenta, Angélica Polo reafirmó el compromiso de su directiva con la excelencia, la ética y el fortalecimiento continuo del gremio. Su gestión se desarrollará bajo el lema: “Juntos construyamos un mejor futuro para nuestra profesión farmacéutica.”

Composición de la nueva Junta Directiva y Comité de Ética

La nueva Junta Directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos está integrada por:

• Presidente: Angélica Polo

• Vicepresidente: Julio De León

• Secretaria de Actas: Estefanía Vásquez

• Tesorero: Juan Correa

• Fiscal: Edgar Padilla

• Secretaria de Relaciones Públicas: Kaysie Rivera

• Vocales: Shaira Chen y Larissa Sáenz

Adicionalmente, se juramentó al Comité de Ética, pieza clave para la autorregulación del gremio. Sus miembros principales son Ligia Álvarez, Indira Credidio y Leyla Hernández, y sus suplentes son Juan Morán, Gizka Méndez y Elvia Magallón.

Sector farmacéutico insta a nuevas autoridades a mejorar abastecimiento de medicamentos, https://www.panama24horas.com.pa/panama/sector-farmaceutico-insta-a-nuevas-autoridades-a-mejorar-abastecimiento-de-medicamentos/

La nueva directiva enfrentará los desafíos del sector, buscando dar continuidad a la labor de su predecesor, quien en su gestión se pronunció activamente sobre temas cruciales como el abastecimiento de medicamentos y la necesidad de reforzar la profesión farmacéutica en Panamá.