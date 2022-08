another designa a Karina Barcellos como Chief Strategy Officer

(25/Ago/2022 – web) Panamá.- another , el grupo independiente de comunicación estratégica con la oferta más grande en servicios en el mercado latinoamericano y presencia en 21 países, anuncia la incorporación de Karina Barcellos a su equipo de liderazgo, asumiendo el cargo de Chief Strategy Officer (CSO). ​

“Durante mucho tiempo hemos admirado el trabajo que ha hecho Karina al frente de SMARTPR, por lo que en cuanto fue posible, nos pareció natural incorporar su experiencia y liderazgo a another, para que pueda plasmar su vasto conocimiento a través de nuestras oficinas. Además de orientación estratégica y un extenso historial de implementación, Karina tiene una profunda visión de negocios y way of work. Tenerla como parte de nuestro equipo, el cual está formado por talento de toda la región, amplía nuestra perspectiva de actuación y abre oportunidades significativas para continuar con nuestro crecimiento.”, afirma Jaspar Eyears, CEO de another, sobre esta nueva incorporación.

Dentro del Grupo another, su labor principal como CSO será la de ayudar a formalizar la planificación del grupo de agencias y garantizar la consistencia estratégica, organizacional y cultural entre los mercados en los cuales actúa el Grupo y sus distintas unidades de negocio. “Desde São Paulo, Karina se dedicará a mirar muy de cerca dónde estamos ahora y dónde están nuestras oportunidades a corto, mediano y largo plazo, examinando y capitalizando todas nuestras fortalezas.”, prosigue Jaspar Eyears.

Sobre Karina Barcellos

La trayectoria profesional de la nueva CSO de another abarca las áreas de consultoría en comunicaciones corporativas, dirección y estrategia de contenido, relaciones públicas, experiencia en medios y conocimiento y desarrollo organizacional.

Barcellos es licenciada en periodismo por la PUC de Río de Janeiro (Pontificia Universidad Católica), y tiene un posgrado en Responsabilidad Social Empresarial e Inversión Social Estratégica por la Universidade Federal de São Paulo. También cursó el Programa Ejecutivo en Negocios Digitales de la Universidad de Palermo en Argentina.

Su carrera internacional le ha permitido residir, además de su natal Brasil, en países como Portugal, Sudáfrica, Estados Unidos y Argentina, y ha participado en redes globales de comunicación estratégica. Habla con fluidez portugués, inglés y español.

Antes de unirse a another, dirigió y colaboró con importantes agencias y jugadores clave en Brasil y el resto del mundo, ayudando a marcas como Netflix, YouTube, Google for Startups, Waze, Amazon, AWS, Skype, Twitter, Pinterest, Adyen, Latam y Telefónica (hoy Vivo y Movistar), entre muchas otras compañías y startups globales, a implementar sus estrategias de comunicaciones con sus stakeholders.

