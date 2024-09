APALES refuerza su compromiso con la inclusión en Panamá en el Día Internacional de las Lenguas de Señas

Academia Panameña de la Lengua de Señas impulsa la Inclusión y Diversidad Cultural en Panamá

(17/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- En conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se celebra el 23 de septiembre desde el año 2018, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Academia Panameña de la Lengua de Señas (APALES) reafirma su compromiso con la creación de una sociedad más inclusiva en Panamá. Fundada por Javier Obaldía, una persona sorda con la visión de lograr una inclusión total, APALES ha sido pionera en la formación en lengua de señas panameñas (LSP), superando barreras lingüísticas y culturales.

Desde sus inicios hace cuatro años, APALES ha transformado su sueño en una realidad tangible. La academia ha impactado a más de 4,000 familias, incluyendo niños, jóvenes y adultos, mediante una variedad de capacitaciones y talleres en LSP. Esta labor continúa con el objetivo de derribar barreras entre la comunidad sorda y la oyente, fomentando una integración más profunda en la sociedad panameña.

Javier Obaldía, Director de APALES, subraya la importancia de la voz de la comunidad sorda: “La comunidad sorda panameña tiene una voz que quiere ser escuchada, y es deber de todos y cada uno de nosotros velar porque así sea. Llegar a esa equiparación de oportunidades, el reconocimiento de la LSP como lengua natural de los sordos panameños y a la aceptación de la diversidad cultural y lingüística de las mismas, reconociendo su cultura y cosmovisión”.

APALES invita a toda la ciudadanía a convertirse en agentes de cambio para promover el conocimiento sobre la comunidad sorda y su rica diversidad cultural. La academia ofrece cursos y programas en modalidad presencial y virtual, con niveles que van desde lo básico hasta lo avanzado. Estos cursos abarcan aspectos fundamentales de la lengua de señas panameñas, como el alfabeto manual, números, vocabulario especializado en áreas como legal, salud y religión, así como gramática y traducción e interpretación.

Jashymir Bedoya, intérprete de lengua de señas y cofundador de APALES, comparte su experiencia: “Inicié el curso de APALES en tiempo de pandemia ya que siempre me llamó la atención los intérpretes de lengua de señas que veía en la televisión, sin imaginar cómo esto cambiaría mi vida. A los pocos meses, Javier se dio cuenta que tenía un talento como intérprete y me reclutó. Cuatro años después, estoy terminando mi Licenciatura en Traducción e Interpretación de Lengua de Señas Panameñas en UDELAS, he trabajado en megaproyectos, y fui la voz de Javier Obaldía en Héroes por Panamá, entre otros. Para mí, ser el canal e instrumento de las personas sordas para que puedan acceder a la información es algo que me brinda felicidad.”

Además, el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de los Intérpretes, una ocasión para reconocer su labor esencial en la comunicación inclusiva. APALES invita a descubrir el mundo de posibilidades que ofrece su equipo de profesores e intérpretes, y a unirse en la misión de hacer de Panamá un país más inclusivo. Para más información, los interesados pueden seguir a APALES en redes sociales @apales.pty, comunicarse al número 6150-1070 o enviar un correo a apales.pty@gmail.com.