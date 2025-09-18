Expertos se reúnen en Panamá para un foro sobre el futuro del turismo sostenible y tecnológico

La industria hotelera de Panamá analiza el futuro del turismo en un foro internacional de innovación

• Con el objetivo de impulsar la competitividad del país, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) organizó el foro internacional “Innovación y Sostenibilidad 2025”.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) ha organizado el foro internacional “Innovación y Sostenibilidad 2025: una visión estratégica para el futuro del turismo de Panamá”, un encuentro clave para debatir el turismo sostenible y la competitividad del país. Este evento, que reúne a líderes empresariales, académicos y representantes gubernamentales, busca impulsar la industria turística panameña bajo estándares globales.

La iniciativa de APATEL tiene como objetivo posicionar a Panamá como un referente regional en innovación turística, integrando nuevas tendencias tecnológicas, criterios ambientales y modelos de gestión avanzados para fortalecer el sector en un escenario global cada vez más competitivo y exigente.

Ejes temáticos y participación internacional

Durante el foro, se abordaron temas estratégicos como la transformación digital del sector, la atracción de inversiones responsables y la promoción de experiencias turísticas que protejan el patrimonio cultural y natural del país. El evento también sirvió como una plataforma para fortalecer la cooperación internacional y establecer alianzas con otros destinos turísticos del mundo.

Entre los expertos internacionales que participaron en la cita se encuentran Jacqueline Mora, viceministra Técnica del Ministerio de Turismo de República Dominicana; Santiago Mateos Cibrián, Encargado de Negocios de la Embajada de México en Panamá; y Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Convenciones de Medellín y Antioquia. También asistieron figuras como Roberto Emilio Baca Plazaola, promotor de turismo sostenible; Diego Fernández, especialista en análisis de datos turísticos; y Patricia Boo, directora de Smith Travel Research (STR). La gastronomía panameña estuvo representada por el chef Charlie Collins, embajador de la nueva cocina local.

Además de las conferencias, el foro incluyó espacios para el networking, mesas de inversión y oportunidades de patrocinio, diseñados para fortalecer las relaciones entre el sector hotelero, operadores turísticos, inversionistas y organismos multilaterales.

Proyección y crecimiento del sector

La presidenta de APATEL, Yovana Segarra, destacó que este foro es una oportunidad crucial para posicionar a Panamá como un «Hub de innovación turística» en América Latina, promoviendo un modelo económico que sea sostenible y resiliente.

Cifras recientes de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) muestran un panorama de crecimiento. En enero de 2025, el país recibió un 3.4% más de turistas internacionales que el año anterior, y los ingresos por turismo crecieron un 19.2%, alcanzando los 608.9 millones de dólares. Aunque la ocupación hotelera se ha ubicado en un 57%, lo que representa una mejora progresiva, todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. Con eventos como este, Panamá reafirma su rol como punto de diálogo regional para el futuro del turismo, proyectando al país como un escenario estratégico para el intercambio de ideas y la construcción de alianzas internacionales.