APATEL organiza foro internacional sobre innovación y sostenibilidad en el turismo panameño

El evento abordará temas clave como infraestructura, conectividad, gastronomía y promoción digital para fortalecer el turismo panameño.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) anunció la realización del foro “Innovación y Sostenibilidad 2025: una visión estratégica para el futuro del turismo de Panamá”, que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en la ciudad de Panamá. El evento reunirá a expertos internacionales, líderes del sector hotelero, operadores turísticos, inversionistas y representantes estatales para abordar los desafíos y oportunidades del turismo en el país.

Voces internacionales y enfoque multisectorial

Entre los participantes confirmados se encuentran Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo de República Dominicana; Santiago Mateos Cibrián, encargado de negocios de la Embajada de México en Panamá; y Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Convenciones de Medellín y Antioquia.

También estarán presentes Roberto Emilio Baca Plazaola, promotor del turismo sostenible; Diego Fernández (Costa Rica), especialista en análisis de datos turísticos; Patricia Boo, directora senior para Centro y Sudamérica de Smith Travel Research (STR); y el chef panameño Charlie Collins, embajador de la nueva cocina nacional.

El foro incluirá conferencias, mesas de inversión, espacios de networking y oportunidades de patrocinio, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el sector privado, organismos multilaterales y entidades gubernamentales.

Turismo como motor de desarrollo

La presidenta de APATEL, Yovana Segarra, destacó que el foro busca posicionar a Panamá como un Hub de innovación turística en América Latina, promoviendo un modelo económico sostenible y resiliente. Según cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en enero de 2025 el país recibió 3.4% más turistas internacionales que el mismo periodo del año anterior, generando ingresos por 608.9 millones de dólares y alcanzando una ocupación hotelera del 57%.

De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el sector generó 392 mil empleos en Panamá durante 2024, consolidándose como fuente de empleo inclusivo.

Entre las estrategias proyectadas para fortalecer el turismo panameño se incluyen el relanzamiento del seguro al turista, mejoras en conectividad aérea, incentivos para congresos en el interior del país y campañas de promoción digital en plataformas como Expedia y Despegar.

Con esta iniciativa, APATEL reafirma su compromiso con la transformación del turismo como motor de crecimiento económico, generación de empleo de calidad y atracción de inversión extranjera directa, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.