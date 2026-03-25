APATEL cuestiona nueva tasa aeroportuaria y alerta sobre pérdida de conectividad

Gremio APATEL advierte impacto negativo del Anteproyecto de Ley 131 en turismo

• Ante la propuesta de crear la Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito, APATEL advierte sobre la posible fuga de rutas aéreas hacia otros centros regionales.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) expresó este martes su rechazo al Anteproyecto de Ley No. 131, el cual propone la creación de una tasa de 10 dólares para pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El gremio advirtió que esta iniciativa, denominada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT), generaría efectos adversos en la competitividad aérea y en el desempeño general del sector turístico panameño.

Riesgos para la conectividad y el modelo de Hub

En un pronunciamiento oficial, APATEL manifestó su profunda preocupación al considerar que la medida utiliza un sector estratégico como fuente de recaudación para fines ajenos a su sostenibilidad. El gremio subrayó que, aunque es importante fortalecer el sistema de salud nacional, imponer cargos adicionales podría debilitar el modelo de conectividad que posiciona a Panamá como un centro clave de enlace en la región.

Según los datos presentados por la asociación, más del 60% de los pasajeros que transitan por Tocumen corresponden a conexiones. En este sentido, la organización advirtió que el costo es un factor determinante para las aerolíneas, y un incremento podría restar competitividad frente a hubs regionales como Bogotá, Lima y San Salvador, incentivando la reconfiguración de rutas hacia destinos con menores costos operativos.

Impacto en el sector hotelero y programas de turismo

La asociación también alertó sobre el efecto directo en los hoteles, señalando que los pasajeros en tránsito representan un mercado potencial mediante programas como el “Stopover”, diseñados para convertir escalas en estadías. APATEL indicó que el éxito de un hub depende de su eficiencia y estructura de precios, por lo que cualquier aumento influye en las decisiones de las aerolíneas y en el atractivo del país como punto de conexión.

Además, el gremio advirtió que la medida podría tener un efecto económico inverso al esperado. Una reducción en el flujo de pasajeros impactaría el consumo en las terminales, las tasas aeroportuarias y toda la cadena de valor que integra la actividad turística y logística, poniendo en riesgo miles de empleos.

Falta de estudios técnicos y seguridad jurídica

Finalmente, el gremio cuestionó la ausencia de estudios técnicos que respalden la propuesta. Para APATEL, gravar el tránsito sin una evaluación integral envía una señal de inestabilidad jurídica y económica a los inversionistas internacionales y a las aerolíneas. La asociación hizo un llamado a la Asamblea Nacional de Panamá para reconsiderar el Anteproyecto de Ley No. 131 y proteger la posición de Panamá como uno de los principales centros de conexiones de América.

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