APC Experian fortalece la educación financiera con nuevas sedes en provincias centrales

Los nuevos centros de atención de APC Experian en Las Tablas y Santiago permitirán a los consumidores obtener su historial de crédito y recibir orientación financiera gratuita.
APC Experian inaugura nuevos centros de información en Los Santos y Veraguas
• Con el objetivo de descentralizar sus servicios, APC Experian habilita oficinas regionales en alianza con Acodeco para promover el uso responsable de la información crediticia.
(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa APC Experian anunció la expansión de su red de atención con la apertura de dos nuevos centros de información en las provincias de Los Santos y Veraguas. Esta iniciativa busca acercar sus servicios a más consumidores, fomentar la educación financiera y proporcionar herramientas que faciliten la toma de decisiones informadas en el interior del país.
Ubicación y horarios de atención
El nuevo punto de atención en la provincia de Los Santos operará los días martes y jueves, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Este centro se encuentra ubicado dentro de la oficina regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) en Las Tablas, específicamente en calle Ramón Mora.
Por otro lado, el centro de información en Veraguas ofrecerá atención de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Las instalaciones están situadas en la sede regional de ACODECO en Santiago, en calle Novena, en las cercanías del Estadio de Béisbol Omar Torrijos Herrera.
Servicios gratuitos para el consumidor
En ambas sedes, los usuarios podrán acceder sin costo alguno a servicios fundamentales para su salud financiera, entre los que destacan:
• Obtención del historial de crédito impreso.
• Trámites de actualización de datos, como cambios de nombre.
• Solicitudes de mantenimiento de referencias para la gestión de prescripciones.
• Consultas y orientación personalizada sobre el historial crediticio.
La Ing. Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian, destacó en tercera persona que el acceso a la información es fundamental para el bienestar financiero. Según la ejecutiva, con estas aperturas no solo se descentralizan los servicios, sino que se brindan las herramientas necesarias para que las personas alcancen sus metas económicas mediante decisiones responsables.
Educación financiera: «Finanzas Bajo Control»
Como parte de su compromiso social, los nuevos centros funcionarán también como puntos de enlace para el programa de educación financiera “Finanzas Bajo Control”. A través de esta plataforma, entidades educativas, empresas y organizaciones gubernamentales pueden coordinar charlas gratuitas sobre el manejo adecuado de las finanzas personales y la comprensión del historial de crédito.
Con esta expansión, APC Experian reafirma su propósito de acompañar a los usuarios en la gestión de su información financiera, promoviendo una cultura de transparencia y planificación económica en todo el territorio nacional.
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