Gobierno Nacional respalda la construcción del esperado Centro Cultural Santiago

Proyecto del Centro Cultural Santiago se desarrollará bajo la modalidad de Alianza Público Privada (APP)

• El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el alcalde Eric Jaén formalizaron el apoyo del Gobierno Nacional a un proyecto destinado a fortalecer la identidad y promover el talento local en Santiago.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Panamá.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Presidencia, ha oficializado su apoyo para la realización del Centro Cultural Santiago, una obra que incluye componentes deportivos y recreativos, largamente esperada por los habitantes de la capital veragüense. La acción se concretó mediante la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de la Presidencia y el Municipio de Santiago.

La firma del acuerdo tuvo lugar este jueves en la ciudad de Santiago, en el marco de la celebración del Consejo de Gabinete Ampliado. Suscribieron el documento el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el alcalde de Santiago, Eric Jaén.

El alcalde Jaén expresó su agradecimiento al Gobierno Nacional, señalando que «este convenio nos abrirá las puertas para un proyecto tan anhelado, la construcción de este centro cultural que por 14 años ha esperado la ciudadanía de Santiago».

Marco de Cooperación y Autogestión mediante APP

El convenio establece un periodo de vigencia de cuatro años y sienta las bases para el desarrollo de proyectos en el Municipio de Santiago utilizando la figura de Asociación Público Privada (APP). El objetivo principal de este mecanismo es que el Centro Cultural, Deportivo y Recreativo logre alcanzar la autogestión.

El ministro Orillac detalló la viabilidad del proyecto, indicando que este fue presentado al Ministerio hace unos meses por el alcalde Jaén y, tras considerarlo «muy interesante», se enfocaron en buscar la mejor forma de hacerlo realizable.

Asistencia Técnica Especializada

La Secretaría Nacional de Asociaciones Público Privadas (APP), adscrita al Ministerio de la Presidencia, será la encargada de proporcionar toda la asistencia técnica necesaria al Municipio de Santiago. Este apoyo se extenderá a todas las fases del proyecto, desde la identificación, planificación, formulación y estructuración, hasta la licitación y la ejecución de la obra bajo la modalidad APP.

Orillac concluyó que este centro «le va a cambiar la vida al centro de la ciudad de Santiago» y que traerá múltiples beneficios a la comunidad. Además, afirmó que es una obra que la actual administración espera iniciar prontamente. El municipio ha definido la infraestructura como un «espacio pensado para fortalecer la identidad de los santiagueños, promover el talento local y crear oportunidades para todos».