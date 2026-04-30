Gobierno agiliza entrega de materiales para apoyos habitacionales en Guna Yala

Durante un encuentro en Puerto Obaldía, autoridades del Miviot reafirmaron el compromiso de atender las necesidades de infraestructura de las comunidades indígenas de la región.
Miviot coordina ejecución de proyectos y apoyos habitacionales en Guna Yala
• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial detalló el envío de materiales y la planificación de obras para familias afectadas por incendios e inundaciones en la comarca.
(29/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) participó en el Consejo Comarcal de Guna Yala, celebrado en el corregimiento de Puerto Obaldía, donde presentó los avances en la compra, traslado de materiales y ejecución de diversos apoyos habitacionales en Guna Yala. Durante la sesión, se abordaron las estrategias de construcción de soluciones de vivienda y la coordinación técnica con las autoridades tradicionales para atender las prioridades de la población indígena.
Coordinación interinstitucional en la comarca
El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, asistió al encuentro en representación del ministro Jaime A. Jované C. Estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, y el director de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Obras Públicas, Anthony Valdés. Los funcionarios escucharon los requerimientos de representantes de sectores como Narganá, Ukupa, Cartí Sugdub, Tubualá y Cartí. Méndez destacó que este diálogo directo fortalece la planificación responsable y la capacidad de respuesta estatal ante las necesidades específicas de la zona fronteriza con Colombia.
Respuesta ante emergencias y cambio climático
En cuanto a las acciones concretas, el viceministro Méndez informó sobre el envío marítimo de suministros para atender a las familias afectadas por el incendio ocurrido en enero de 2025 en la isla de Tubualá. En dicha comunidad se tiene proyectada la edificación de 22 viviendas. Asimismo, se anunció la próxima intervención en la comunidad de Ukupa, donde los lotes ya han sido medidos tras las afectaciones por inundaciones causadas por el fenómeno de mar de fondo.
Respecto al área de Cartí y Cartí Sugdub, el Miviot mantiene conversaciones con las autoridades locales sobre los efectos del cambio climático. Se evalúa tanto la situación climática en la isla Cartí Sugdub como la evolución del proceso de reasentamiento en tierra firme. El viceministro subrayó que la compra de materiales para estas comunidades ya cuenta con el refrendo necesario para garantizar la continuidad de las obras.
Logística de materiales de construcción
La institución detalló que el suministro para las 22 casas de Tubualá se ha gestionado mediante dos cargamentos enviados el 20 de marzo y el 15 de abril de 2026. Los materiales transportados incluyen bloques de construcción, barras de acero corrugadas, láminas de Tejalit, tornillos punta broca y caballetes articulados para techos de fibrocemento. Adicionalmente, el traslado contempló alambre de refuerzo, sacos de cemento gris, arena y piedra, fundamentales para el inicio de las labores de edificación en la región comarcal.
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