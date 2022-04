Aprender Haciendo, una historia de éxito escrita con humildad y perseverancia

(12/Abr/2022 – web) Panamá.- Este lunes el Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada Bryden, visitó a Miguel en su área de trabajo, la empresa Administración de Obras Civiles, S.A, encontrándolo en plena faena, aunque un poco nervioso por la grata sorpresa, Miguel estrechó la mano del Viceministro al tiempo que le expresó: “Me llegó la oportunidad y la tomé y he tenido una experiencia muy buena que quisiera que otros también pudieran tener”.

Graduado de un Técnico en Ingeniería con Especialización en Edificaciones de la Universidad Tecnológica, este joven panameño ha logrado realizar su pasantía y permanecer en la empresa que abrió sus puertas con la confianza que la prueba sería superada.

El Viceministro, que también estuvo acompañado del Director Nacional de Empleo Alfredo Mitre y el Director de Inspección Carlos Landero, mostró su complacencia y resaltó “Aprender Haciendo”, forma parte del Plan de Acción de la Hoja de Ruta del Presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, cuyo regente el Mitradel, hace un proceso de capacitación, selección y seguimiento que culmina con la contratación de estos jóvenes talentosos, con capacidades y conocimientos, que le permiten explorar un mundo nuevo, pero lleno de esperanza y proyección de sus competitividades.

Otro reconocimiento a la capacidad y las ganas de aprender de Miguel, se dieron por parte de Alejandra Otalora, jefa de Recursos Humanos de la empresa, quien lo describió como un hombre que ha mostrado interés por superarse y romper las barreras del yo no me atrevo, o no puedo, por la de llevar mejor calidad de vida de manera integral.

A la fecha, 55 jóvenes han sido insertados en Pasantías laborales bajo el Proyecto Aprender Haciendo en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. De éstos, 4 han sido contratados formalmente. Mientras que se espera capacitar 1,000 Jóvenes en el año 2022, los cuales iniciarán sus pasantías en agosto y culminarán en noviembre, indicó el Director de Empleo, Alfredo Mitre.

Fuente/Foto: Mitradel