El impacto de los aranceles de EE.UU. en Panamá: Un efecto ondulatorio que pasa por el Canal

Panamá siente el impacto indirecto de los aranceles de EE.UU. a través de su rol logístico

E l comercio bilateral entre Estados Unidos y Panamá, si bien la relación está protegida por un tratado de libre comercio, el país se expone a los aranceles de terceros a través de su crucial rol como centro logístico de las Américas.

La economía de Panamá, impulsada por sus servicios y el Canal interoceánico, es vulnerable a la incertidumbre generada por la guerra de aranceles de Estados Unidos

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Un análisis del impacto de los aranceles de EE.UU. sobre la economía panameña revela una compleja dinámica donde la afectación principal es indirecta y sistémica, en lugar de directa. La relación comercial entre ambos países está sólidamente cimentada en un Tratado de Promoción Comercial (TPC) que ha eliminado los aranceles para una gran mayoría de productos, en vigor desde 2012. Sin embargo, la posición estratégica de Panamá como un centro logístico global la expone a las fricciones comerciales entre Estados Unidos y terceros países, con el Canal de Panamá como el principal vector de esta vulnerabilidad.

El impacto directo de los aranceles es casi nulo debido a la existencia del TPC, un acuerdo que ha establecido una zona de libre comercio y ha liberalizado el intercambio de bienes y servicios. A pesar de esta protección, Panamá mantiene un déficit comercial crónico con su socio del norte, con importaciones que superan ampliamente a las exportaciones. En 2024, las exportaciones panameñas a EE.UU. sumaron $184.5 millones , mientras que el país norteamericano fue el principal socio de importación de Panamá, representando el 33% de los $13,992 millones en importaciones totales del año. Esta asimetría hace que la economía panameña sea más sensible a la salud del consumo estadounidense que a las barreras arancelarias directas.

El impacto indirecto se manifiesta a través del Canal de Panamá, una ruta neurálgica para el comercio global y, en particular, para el flujo de carga entre Estados Unidos y China, sus dos principales usuarios. Las tensiones comerciales, como la guerra de aranceles iniciada en 2018, han reducido históricamente el flujo chino a través del istmo, lo que convierte al Canal en un termómetro de la incertidumbre global. La operación del Canal es un pilar fundamental de la economía panameña, y cualquier fluctuación en su tránsito, impulsada por políticas de terceros, tiene un efecto directo en sus ingresos y en la economía nacional.

Un análisis riguroso de la situación también debe considerar otros factores. Por ejemplo, en 2024, la operación del Canal se vio más afectada por la sequía que por las políticas comerciales, lo que redujo el número de cruces de buques a 11,240, una de las cifras más bajas de la última década. La recuperación en 2025, impulsada por el retorno a condiciones climáticas normales que han permitido al Canal operar a plena capacidad, ha generado un aumento significativo de ingresos. Los peajes del Canal sumaron B/. 1,704.0 millones entre enero y mayo de 2025, un incremento del 38.5% en comparación con el año anterior.

Las inversiones estratégicas de China en los puertos panameños, que buscan afianzar su presencia en la región, han generado «inquietud en Washington» , elevando la cuestión de los aranceles de una disputa económica a una confrontación geopolítica que podría tener implicaciones estratégicas a largo plazo para Panamá . A pesar de la vulnerabilidad sistémica, el sistema bancario panameño ha mostrado resiliencia, con un aumento en los depósitos, lo que refleja confianza en un entorno global de creciente incertidumbre.

Resiliencia a través de la Conectividad Global

El impacto de los aranceles de EE.UU. en Panamá es primordialmente indirecto. La fortaleza económica del país no depende de evitar aranceles a sus exportaciones, sino de la salud y fluidez del comercio mundial que transita por su Canal y utiliza su plataforma logística. La diversificación de rutas y la estabilidad geopolítica son clave para mitigar los riesgos de políticas proteccionistas globales.

