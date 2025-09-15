Anidación masiva de tortugas lora en playa La Marinera supera las 20 mil

Más de 20 mil tortugas arriban a playa La Marinera en masiva anidación

• La masiva arribada de tortugas en Playa La Marinera posiciona a Los Santos como un referente regional en la conservación de especies marinas, gracias al arduo trabajo de guardaparques y personal técnico.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Macuto, Venezuela.- La Zona de Reserva Playa La Marinera, ubicada en Guánico Abajo, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, fue testigo de una masiva arribada de tortugas marinas, con el registro de 20,194 ejemplares anidando en sus ocho kilómetros de playa. El evento, que comenzó la noche del viernes 12 de septiembre y se extendió hasta la madrugada del sábado 13, convierte a este lugar en un baluarte de biodiversidad y un refugio vital para estas especies.

El personal de guardaparques y técnicos de MiAMBIENTE en la zona observó las primeras tortugas saliendo del mar a las 3:46 p.m. del viernes. La anidación masiva fue declarada oficialmente a las 7:54 p.m., momento en el que se contabilizaron 122 tortugas desovando de forma simultánea.

Monitoreo y Conservación del Fenómeno Natural

Durante el desarrollo de la arribada, se implementaron monitoreos regulares mediante transectos, un método de muestreo que permite estimar el tamaño de la población y llevar un conteo de las hembras anidantes. Este monitoreo constante es crucial para prevenir cualquier riesgo para el proceso de anidación. Los guardaparques de MiAMBIENTE supervisaron la zona en turnos rotativos para garantizar la seguridad de los ejemplares.

En Panamá, el fenómeno de la arribada, una anidación sincronizada de miles de tortugas, solo se comparte con Isla Caña, también en la provincia de Los Santos. Esto consolida a Playa La Marinera como un laboratorio natural idóneo para la investigación científica sobre la dinámica poblacional de estas especies. La jefa de la Zona de Reserva, Melissa Barrios, enfatizó la importancia de cuidar la playa no solo para proteger a las tortugas, sino para conservar la biodiversidad y la cultura local para las futuras generaciones.

Un referente regional en conservación

Por su parte, la directora regional de MiAMBIENTE en Los Santos, Guadalupe Vergara, destacó que la llegada de más de 20 mil tortugas subraya el valor ambiental del área protegida y ofrece una valiosa oportunidad para fortalecer la educación ambiental, el ecoturismo sostenible y la investigación científica en el país. Vergara indicó que estos eventos masivos contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad marina y al equilibrio de los ecosistemas costeros, posicionando a Los Santos como un referente regional en materia de conservación. La participación de la comunidad y los guardaparques es fundamental para proteger este patrimonio natural.

MiAMBIENTE hace un llamado a la ciudadanía a unirse a los esfuerzos de conservación, exhortando a no destruir nidos, no contaminar y respetar el hábitat de las tortugas. La institución invita a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la anidación o la vida silvestre a través de sus canales oficiales.