Asamblea Nacional aprueba traslado de B/. 2,8 millones al MOP para infraestructura pública

Fortalecimiento de infraestructura: aprueban fondos al MOP para dragado y parcheo

• El viceministro Iván De Ycaza sustentó que este traslado es fundamental para mejorar la conectividad rural y beneficiar directamente al sector agrícola y a las comunidades.

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dio su visto bueno al traslado de B/. 2,8 millones destinados al Ministerio de Obras Públicas (MOP). La aprobación se logró con ocho votos a favor y tiene como propósito principal reforzar las partidas presupuestarias para el alquiler de maquinaria pesada.

Los recursos serán utilizados para la ejecución de proyectos prioritarios que incluyen la rehabilitación de caminos de producción, trabajos de parcheo en la red vial existente, así como obras de drenaje y dragado de ríos.

Gestión eficiente y transparente de los fondos

Estos fondos serán administrados por la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) del MOP en el marco del acuerdo vigente con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Esta colaboración busca asegurar procesos más ágiles, eficientes y transparentes en la gestión de la obra pública.

El viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, fue el encargado de sustentar el traslado presupuestario ante los diputados. Durante su presentación, destacó que la inyección de capital permitirá al MOP mejorar significativamente la conectividad rural en diversas zonas del país.

Impacto en la conectividad y el sector agrícola

De Ycaza resaltó que el uso de equipos especializados facilitará la conformación de calzadas y cunetas, además de la instalación de tuberías, beneficiando de manera directa tanto a las comunidades como al sector agrícola.

Tras recibir la aprobación, el viceministro agradeció el respaldo de la Asamblea Nacional y reafirmó el compromiso del MOP de asegurar un servicio continuo y eficiente en la gestión de la infraestructura pública en beneficio del país.

Mediante la colaboración con UNOPS, el MOP fortalece su compromiso con una administración transparente, adoptando los mejores estándares y prácticas internacionales en el manejo de los recursos, lo cual redunda en beneficio del pueblo panameño.

