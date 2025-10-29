Asamblea Nacional evalúa tres proyectos de Ley sobre el programa de B/. 120.00 para adultos mayores

Asamblea Nacional evalúa tres proyectos de Ley sobre el programa de B/. 120.00 para adultos mayores
Asamblea Nacional evalúa tres proyectos de Ley sobre el programa de B/. 120.00 para adultos mayoresAsamblea Nacional - archivo

Otros temas prioritarios de la agenda incluyen el estudio de la Estrategia Marítima de Panamá, la regulación de vehículos eléctricos y la recepción de cortesías de sala de capitanes y ex trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá.

Asamblea Nacional discute vehículos eléctricos, Código Penal y la Estrategia Marítima de Panamá

• La Asamblea Nacional llevará a cabo una Sesión del Pleno a las 10:00 a.m. y múltiples comisiones se reunirán para abordar temas sociales, económicos, de infraestructura y justicia.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá ha definido una extensa agenda de trabajo para el miércoles 29 de octubre, marcada por la Sesión del Pleno a las 10:00 a.m. y múltiples reuniones de comisiones y subcomisiones. Los temas a debatir incluyen importantes iniciativas de carácter social, económico y de infraestructura, con énfasis en el programa B/. 120.00 y los asuntos relacionados con el Canal de Panamá.

Programas Sociales y Asistencia a Adultos Mayores

La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social tendrá dos encuentros en el Salón Bancada de Cambio Democrático, donde la prioridad será el estudio y análisis de tres Proyectos de Ley que buscan modificar la asistencia económica a adultos mayores.

Específicamente, se discutirán los Proyectos de Ley 147, 399 y 401, los cuales proponen modificar la legislación vigente para el programa de B/. 120.00, con el objetivo de ampliar la cobertura a adultos mayores de 65 años o más que se encuentren en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad o pobreza, sin contar con jubilación ni pensión.

Posteriormente, a la 1:30 p.m., la misma subcomisión analizará el Proyecto de Ley 264, que establece el Régimen de nacimientos saludables en la República de Panamá.

Transporte, Economía y Justicia

Varias comisiones abordarán temas cruciales para la economía y la infraestructura del país:

• Comisión de Comunicación y Transporte (9:30 a.m.): Se llevará a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 211, que promueve y regula los vehículos eléctricos de movilidad personal. También se debatirá el Proyecto de Ley 234, que crea el programa nacional de señalización vial en obras públicas, y se prohijarán anteproyectos relacionados con el transporte de vehículos importados (megacamiones).

• Subcomisión de Economía y Finanzas (9:30 a.m.): La agenda incluye el estudio de la Estrategia Marítima y el Desarrollo Económico de Panamá.

• Comisión de Presupuesto (9:30 a.m.): La reunión se centrará en los Traslados de Partida.

• Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales (10:00 a.m.): Se analizarán los Proyectos de Ley 125 y 173, que proponen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, respectivamente.

Asuntos del Canal, Municipales y Relaciones Internacionales

La tarde estará marcada por asuntos de infraestructura y diplomacia:

• Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal (1:00 p.m.): Se ha invitado al ingeniero Jorge Luis González, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Además, se ofrecerá cortesía de sala a capitanes de remolcadores y a ex trabajadores del Canal en relación con el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales.

• Comisión de Asuntos Municipales (1:00 p.m.): Se prohijarán varios anteproyectos, destacando el 246, que busca reconocer, proteger y promover el trabajo de los buhoneros en la República de Panamá.

• Comisión de Relaciones Exteriores (3:00 p.m.): La jornada concluirá con el Acto de Instalación del Grupo de Amistad Interparlamentario entre la República de Panamá y el Reino de Bélgica.

La Dirección de Estudios Parlamentarios complementará la agenda con la Conferencia “Inteligencia Artificial Parlamentaria” a las 9:00 a.m. en el Auditorio Carlos (titi) Alvarado.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb