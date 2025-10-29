Asamblea Nacional evalúa tres proyectos de Ley sobre el programa de B/. 120.00 para adultos mayores

Asamblea Nacional discute vehículos eléctricos, Código Penal y la Estrategia Marítima de Panamá

• La Asamblea Nacional llevará a cabo una Sesión del Pleno a las 10:00 a.m. y múltiples comisiones se reunirán para abordar temas sociales, económicos, de infraestructura y justicia.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá ha definido una extensa agenda de trabajo para el miércoles 29 de octubre, marcada por la Sesión del Pleno a las 10:00 a.m. y múltiples reuniones de comisiones y subcomisiones. Los temas a debatir incluyen importantes iniciativas de carácter social, económico y de infraestructura, con énfasis en el programa B/. 120.00 y los asuntos relacionados con el Canal de Panamá.

Programas Sociales y Asistencia a Adultos Mayores

La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social tendrá dos encuentros en el Salón Bancada de Cambio Democrático, donde la prioridad será el estudio y análisis de tres Proyectos de Ley que buscan modificar la asistencia económica a adultos mayores.

Específicamente, se discutirán los Proyectos de Ley 147, 399 y 401, los cuales proponen modificar la legislación vigente para el programa de B/. 120.00, con el objetivo de ampliar la cobertura a adultos mayores de 65 años o más que se encuentren en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad o pobreza, sin contar con jubilación ni pensión.

Posteriormente, a la 1:30 p.m., la misma subcomisión analizará el Proyecto de Ley 264, que establece el Régimen de nacimientos saludables en la República de Panamá.

Transporte, Economía y Justicia

Varias comisiones abordarán temas cruciales para la economía y la infraestructura del país:

• Comisión de Comunicación y Transporte (9:30 a.m.): Se llevará a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 211, que promueve y regula los vehículos eléctricos de movilidad personal. También se debatirá el Proyecto de Ley 234, que crea el programa nacional de señalización vial en obras públicas, y se prohijarán anteproyectos relacionados con el transporte de vehículos importados (megacamiones).

• Subcomisión de Economía y Finanzas (9:30 a.m.): La agenda incluye el estudio de la Estrategia Marítima y el Desarrollo Económico de Panamá.

• Comisión de Presupuesto (9:30 a.m.): La reunión se centrará en los Traslados de Partida.

• Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales (10:00 a.m.): Se analizarán los Proyectos de Ley 125 y 173, que proponen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, respectivamente.

Asuntos del Canal, Municipales y Relaciones Internacionales

La tarde estará marcada por asuntos de infraestructura y diplomacia:

• Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal (1:00 p.m.): Se ha invitado al ingeniero Jorge Luis González, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Además, se ofrecerá cortesía de sala a capitanes de remolcadores y a ex trabajadores del Canal en relación con el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales.

• Comisión de Asuntos Municipales (1:00 p.m.): Se prohijarán varios anteproyectos, destacando el 246, que busca reconocer, proteger y promover el trabajo de los buhoneros en la República de Panamá.

• Comisión de Relaciones Exteriores (3:00 p.m.): La jornada concluirá con el Acto de Instalación del Grupo de Amistad Interparlamentario entre la República de Panamá y el Reino de Bélgica.

La Dirección de Estudios Parlamentarios complementará la agenda con la Conferencia “Inteligencia Artificial Parlamentaria” a las 9:00 a.m. en el Auditorio Carlos (titi) Alvarado.