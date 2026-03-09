Carrera diplomática y regulación de cigarrillos electrónicos a debate hoy en la Asamblea Nacional

Asamblea Nacional de Panamá define agenda legislativa para este lunes 9 de marzo

• La Asamblea Nacional de Panamá inicia su jornada legislativa con debates clave sobre la modernización de la carrera diplomática y la regulación de dispositivos electrónicos de nicotina.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá ha establecido una agenda de trabajo intensiva para este lunes 9 de marzo de 2026, centrada en el análisis de proyectos de ley que impactan las relaciones exteriores, la salud pública y el sistema educativo nacional. Las actividades legislativas se desarrollarán en diversas comisiones y subcomisiones antes de la sesión plenaria reglamentaria.

Modernización diplomática y marina mercante

La Comisión de Relaciones Exteriores iniciará sesiones a las 10:00 a.m. en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul). Los comisionados abordarán en primer debate el Proyecto de Ley 170, el cual propone modernizar la carrera diplomática y consular mediante el fomento de la profesionalización de sus funcionarios.

Simultáneamente, la comisión discutirá el Proyecto de Ley 526, iniciativa que busca instituir formalmente la Carrera Consular de Marina Mercante de la República de Panamá, un sector estratégico para el servicio exterior del país.

Educación y salud pública en subcomisiones

En el ámbito educativo, la Subcomisión de Educación, Cultura y Deporte se reunirá en la Bancada Coalición Vamos a las 10:00 a.m. para considerar el Proyecto de Ley 297. Esta propuesta legislativa establece la apertura y promoción de escuelas nocturnas para adultos en cada corregimiento del territorio nacional, buscando ampliar la oferta académica para la población mayor de edad.

Por su parte, la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sesionará en el Auditorio Carlos (Titi) Alvarado. El equipo técnico y los diputados analizarán de forma conjunta los Proyectos de Ley 263, 347 y 467. Estas iniciativas legislativas proponen desde la prohibición total hasta la regulación estricta del uso, comercialización, publicidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos similares en espacios públicos y privados.

Sesión de Pleno

Tras la culminación de los debates en las distintas instancias de trabajo, la Asamblea Nacional tiene programada su Sesión Ordinaria de Pleno a las 3:30 p.m., donde se espera el seguimiento de los temas abordados durante la jornada matutina y la continuación de la agenda legislativa correspondiente al periodo actual.

