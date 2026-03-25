Asamblea Nacional analiza reformas educativas, salud y transparencia en comisiones

Comisiones de la Asamblea Nacional debaten hoy proyectos sobre textos escolares y tasas aeroportuarias

• Diversas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional de Panamá sesionan este miércoles para discutir proyectos de ley que impactan la educación, la gestión de residuos y el presupuesto estatal.

(25/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá desarrolla este miércoles 25 de marzo una amplia agenda de trabajo a través de sus distintas comisiones permanentes, abordando temas prioritarios en materia de educación, justicia, salud, ambiente y finanzas. Desde tempranas horas, los diputados proponentes y miembros de las comisiones analizan proyectos de ley que buscan transformar aspectos fundamentales de la administración pública y el bienestar social.

Educación, Justicia y Asuntos Agropecuarios

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes inició debates sobre reformas a la Ley Orgánica de Educación, destacando propuestas para la reutilización de textos escolares y la creación de la Orden Nacional de Honor Futbolístico “Luis Tejada”. Simultáneamente, la Comisión de Gobierno y Justicia analiza el incremento de penas para funcionarios que incumplan sus deberes laborales (conocidos como «botellas») y la actualización del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración.

En el ámbito técnico, la Subcomisión de Asuntos Agropecuarios estudia regulaciones para la comercialización de carne de cerdo y el control de la fiebre aftosa en la zona fronteriza con Colombia, buscando fortalecer la seguridad alimentaria y los controles sanitarios del país.

Salud, Ambiente y Beneficios Sociales

Una de las agendas más extensas la lidera la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde se discuten múltiples modificaciones a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados y pensionados. También se analiza la ampliación de cobertura del programa de asistencia económica para adultos mayores de 65 años y la creación del Consejo Nacional de Diabetes. En materia de salud pública, se revisan informes para establecer la obligatoriedad del etiquetado nutricional frontal en alimentos.

Por su parte, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo evalúa proyectos para la preservación de áreas verdes en entornos urbanos y la regulación de plásticos biodegradables para alimentos, además de políticas de «basura cero» en eventos de concurrencia masiva.

Economía, Transporte y Relaciones Exteriores

En horas de la tarde, la Comisión de Economía y Finanzas procederá con el prohijamiento del Anteproyecto de Ley 131, que busca establecer una tasa de uso aeroportuario a pasajeros en tránsito. Asimismo, se debatirán leyes marco sobre el presupuesto general del estado y medidas de integridad para prevenir la corrupción en la Hacienda Pública.

La jornada concluirá con la sustentación de informes anuales por parte de los directores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Aeropuerto Internacional de Tocumen ante la Comisión de Comunicación y Transporte. Finalmente, la Comisión de Relaciones Exteriores recibirá la visita del vicecanciller de la República de Kosovo, previo a la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional programada para las 3:30 p.m.

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