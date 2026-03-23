Comisiones de la Asamblea Nacional de Panamá analizan proyectos sobre salud y justicia

Agenda legislativa de la Asamblea Nacional de Panamá para este 23 de marzo

• La agenda legislativa de hoy incluye el análisis de proyectos para regular dispositivos electrónicos de nicotina y la evaluación de convenios de servicios aéreos y telecomunicaciones.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá desarrolla este lunes 23 de marzo una extensa jornada de trabajo legislativo que incluye reuniones de diversas comisiones y la sesión ordinaria del pleno, con el objetivo de avanzar en la discusión de proyectos de ley de impacto social y jurídico.

Mesa técnica sobre violencia contra la mujer

La actividad inició a las 9:00 a.m. en el Salón Manuel A. Leneé con la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Los comisionados instalaron una mesa técnica para abordar la Ley 82 de 24 de octubre de 2013. Esta normativa es fundamental en el marco legal panameño, ya que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar hechos de violencia de género.

Reformas penales y obras públicas

Posteriormente, a las 10:00 a.m., la Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se reunió en el Salón B-1 del Edificio Nuevo. El propósito del encuentro es analizar y evaluar el Proyecto de Ley 276, el cual propone adicionar disposiciones al Código Penal relativas a la paralización y deterioro de las obras públicas en el territorio nacional.

Salud y regulación de dispositivos de nicotina

En horas de la tarde, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social tiene programada la discusión de dos iniciativas relevantes para la salud pública. Se trata del Proyecto de Ley 263, que busca prohibir el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, vaporizadores y calentadores de tabaco. Complementariamente, se analizará el Proyecto de Ley 347, que modifica la Ley 13 de 2008 para incluir la prohibición de estos dispositivos en espacios específicos.

Relaciones Exteriores y convenios internacionales

La Comisión de Relaciones Exteriores sesionará a las 2:00 p.m. para dar primer debate a dos acuerdos internacionales. El primero es el Proyecto de Ley 549, referente al establecimiento de una oficina de área de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Panamá. El segundo es el Proyecto de Ley 550, que busca aprobar el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Panamá y el Reino de Arabia Saudita, suscrito en diciembre de 2025.

La jornada concluirá con la Sesión Ordinaria de Pleno, programada para las 3:30 p.m., donde se espera la participación de los diputados para dar continuidad a la agenda legislativa del día.

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