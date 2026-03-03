Asamblea Nacional avanza en agenda de comisiones y proyectos de ley

Comisiones de la Asamblea Nacional analizan informes de gestión y reformas

• La jornada parlamentaria incluye la revisión de informes de gestión de entidades públicas y el debate de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional mantiene una agenda activa este martes con la convocatoria de diversas instancias legislativas para el análisis de proyectos de ley y la recepción de informes de gestión de importantes carteras estatales y autoridades autónomas.

Informes de gestión y atención social

En el Salón Manuel A. Leneé, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia recibe la presentación de la memoria de gestión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y del Ministerio de la Mujer. Simultáneamente, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, bajo la dirección del Auditorio Carlos Alvarado, coordina la sustentación de los informes correspondientes al año 2025.

Entre los comparecientes se encuentran el Arquitecto Javier Suárez Pinzón, administrador de la Agencia del Área Económica Panamá Pacífico, y el Licenciado Raúl Fernández, quien presenta los resultados tanto de la Autoridad de Turismo de Panamá como de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Legislación ambiental y desarrollo urbano

La Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo analiza dos piezas legislativas fundamentales para el entorno urbano. Se trata del Proyecto de Ley 189, enfocado en la preservación de áreas verdes y zonas naturales, y el Proyecto de Ley 194, que busca fomentar la protección del arbolado en proyectos residenciales y municipios a nivel nacional.

Educación y reformas institucionales

En el ámbito educativo, la Subcomisión de Educación, Cultura y Deporte evalúa propuestas para mejorar las condiciones en zonas rurales. Entre ellas, los Proyectos de Ley 470 y 471, propuestos por los diputados Raphael Buchanan y Jhonathan Vega respectivamente, buscan establecer marcos de protección y seguridad para estudiantes en áreas de difícil acceso. Asimismo, se analiza la modificación del calendario escolar diferenciado presentada por el diputado Jorge Bloise mediante el Proyecto de Ley 472.

Finalmente, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales continúa con la sesión permanente para discutir el bloque VI de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, abarcando una amplia serie de proyectos presentados para este fin.

