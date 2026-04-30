Asamblea Nacional de Panamá convoca comisiones para abordar violencia de género y memorias anuales

La agenda legislativa contempla una mesa técnica sobre la Ley 82 contra la violencia hacia la mujer y la presentación de informes de diversas entidades públicas.
Asamblea Nacional de Panamá revisa informes de gestión de instituciones estatales y reformas legales
• Diputados de distintas comisiones evalúan reformas al Código Penal y reciben las memorias del año 2025 de autoridades marítimas, aduaneras y de tierras.
(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La actividad legislativa en la Asamblea Nacional de Panamá inicia este jueves con una agenda centrada en el análisis de normativas sociales y la rendición de cuentas institucional. La jornada comienza con la instalación de una mesa técnica por parte de la Comisión de La Mujer, La Niñez, La Juventud y La Familia, destinada al estudio de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013.
Análisis de medidas contra la violencia de género
La mesa técnica aborda las medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y las reformas necesarias al Código Penal para la tipificación del femicidio y la sanción de hechos de violencia contra la mujer. Este encuentro se desarrolla en el Salón B-2 del Edificio Nuevo desde las 9:00 a.m.
Presentación de memorias anuales 2025
Paralelamente, la Comisión de Economía y Finanzas recibe a los titulares de diversas entidades estatales para la presentación de sus memorias correspondientes al año 2025. El proceso de rendición de cuentas incluye a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). Esta sesión tiene lugar en el Auditorio Carlos (Titi) Alvarado.
Actividad en el Pleno Legislativo
La programación de la fecha incluye la realización de la Sesión Ordinaria del Pleno, programada para las 9:30 a.m., donde se dará continuidad a los temas de interés nacional contemplados en el orden del día.
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