Asamblea Nacional debate proyectos de ley sobre becas y transparencia educativa

Pleno legislativo sesiona este lunes con enfoque en educación y transparencia

Las propuestas buscan limitar el acceso a auxilios económicos para altos funcionarios y fortalecer la evaluación técnica en el otorgamiento de becas.

La sesión ordinaria del Pleno está programada para las 3:30 p.m., mientras que la subcomisión se reunirá a las 11:00 a.m. en el Salón de la Bancada de Vamos.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Subcomisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional se reunirá este lunes a las 11:00 a.m. en el Salón de la Bancada de Vamos para considerar tres proyectos de ley enfocados en mejorar la transparencia y la equidad en el otorgamiento de becas en Panamá.

Entre las iniciativas a discutir se encuentran:

• Proyecto de Ley 33, que establece normas mínimas de transparencia en el proceso de asignación de becas en el país. Propuesto por el HD José Pérez Barboni, entre otros.

• Proyecto de Ley 34, que modifica la Ley 1 del 11 de enero de 1965 y prohíbe el acceso a auxilios económicos para funcionarios de alto mando y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La propuesta también contempla la creación de una Comisión Técnica de Evaluación, así como ajustes en la estructura del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Proponente: Jorge Bloise, entre otros.

• Proyecto de Ley 103, que modifica y añade artículos a la Ley Orgánica que rige el IFARHU, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento institucional. Proponente: HD Alexandra Brenes, entre otros.

Posteriormente, a las 3:30 p.m., se celebrará la sesión ordinaria del Pleno legislativo, donde se espera continuar con el análisis de iniciativas clave para el desarrollo social y educativo del país.