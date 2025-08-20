Asamblea Nacional debate reformas clave en su jornada legislativa de este miércoles

Asamblea Nacional desarrolla intensa jornada legislativa este miércoles 20 de agosto

Entre los temas tratados destacan reformas a leyes de contratación pública, protección ambiental, descentralización y fortalecimiento de la carrera diplomática.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá lleva a cabo este miércoles una jornada legislativa de alto contenido técnico y social, con sesiones simultáneas en diversas comisiones permanentes, abordando temas clave para el desarrollo institucional, económico, educativo, ambiental y cultural del país.

Entre los puntos destacados, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal prohijó el Anteproyecto de Ley 21, que establece normas de indemnización por daños vehiculares causados por instituciones gubernamentales, y el Anteproyecto de Ley 112, que crea la Junta Técnica de Administración de Propiedad Horizontal.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes debatió iniciativas como la creación del Festival Nacional del Sombrero Blanco Ocueño, la institucionalización de la Semana Santa Viviente y la regulación de asociaciones de padres de familia. También se discutieron proyectos sobre formación dual, el Día Nacional del Futbolista y la desvinculación del deporte de influencias políticas.

En materia económica, la Comisión de Economía y Finanzas abordó reformas a leyes de contratación pública, transparencia en el uso de dividendos del Canal de Panamá, regulación de activos virtuales y la derogación del contrato ferroviario con Panamá Canal Railway Company.

La Comisión de Presupuesto recibió la sustentación del Proyecto de Ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia 2026.

En el ámbito ambiental, se debatieron propuestas para declarar áreas protegidas, regular recursos hídricos y establecer santuarios de olas para la práctica deportiva.

La Comisión de Asuntos Municipales revisó reformas a la Ley de Descentralización y un régimen simplificado para permisos de estructuras temporales comerciales.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia discutió proyectos sobre pensión alimenticia, adopciones, prevención del abuso infantil y responsabilidad filial en el cuidado de padres vulnerables.

La Comisión de Relaciones Exteriores consideró en primer debate el Proyecto de Ley 170, que moderniza la Carrera Diplomática y Consular.

La jornada culminará con la sesión ordinaria del Pleno a las 3:30 p.m., consolidando un día de trabajo legislativo enfocado en reformas estructurales, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.