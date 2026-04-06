Asamblea Nacional de Panamá programa sesiones ordinarias y de comisiones para este lunes

• La Asamblea Nacional de Panamá llevará a cabo una serie de reuniones de comisiones técnicas y una sesión de pleno para abordar temas de comercio, justicia y vivienda.

(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá retoma su agenda legislativa este lunes con una programación que incluye el funcionamiento de tres comisiones permanentes y la realización de una sesión de pleno ordinaria. Las actividades están diseñadas para abordar temas de interés económico, social y constitucional, iniciando desde las primeras horas de la mañana en las instalaciones del palacio legislativo.

Actividad en las comisiones técnicas

La jornada inicia a las 10:00 a.m. con la reunión ordinaria de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, la cual tendrá lugar en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul). Posteriormente, a las 12:00 p.m., la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se dará cita en el mismo salón para considerar diversos temas concernientes a su competencia legal y técnica.

Seguimiento a damnificados en Chiriquí

Por su parte, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal ha convocado a una reunión a las 10:30 a.m. en el Salón de la Bancada Independiente Vamos. El punto central de esta sesión es el análisis del caso de las familias damnificadas por los fenómenos climáticos registrados en noviembre de 2020 en el Proyecto Urbanización Paso Ancho, ubicado en Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

El objetivo de la comisión es esclarecer con las instituciones involucradas la situación de estos ciudadanos, quienes continúan a la espera de respuestas definitivas y de la asignación de sus viviendas dentro de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución.

Sesión ordinaria de pleno

Para finalizar la agenda del día, la Asamblea Nacional de Panamá ha programado la Sesión de Pleno a las 3:30 p.m. Esta sesión ordinaria permitirá a los diputados discutir los puntos establecidos en el orden del día y dar continuidad a los procesos legislativos correspondientes al periodo actual.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: