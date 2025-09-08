Comisiones de la Asamblea Nacional se reúnen para debatir proyectos de ley y presupuesto

Asamblea Nacional de Panamá agenda una intensa jornada legislativa

Las comisiones legislativas se reunirán para abordar importantes temas, desde la revisión de los presupuestos de varias entidades gubernamentales hasta la instalación de grupos de amistad con naciones europeas.

Con la Comisión de Presupuesto en el centro de la atención, la Asamblea Nacional de Panamá también programó reuniones sobre proyectos de ley que protegen a la niñez y reforman el sistema judicial.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asamblea Nacional de Panamá ha programado una jornada legislativa intensa para este lunes 8 de septiembre, con múltiples comisiones y subcomisiones que se reunirán para discutir una amplia gama de temas, desde proyectos de ley clave hasta la revisión de presupuestos de diversas entidades gubernamentales. Las actividades comenzarán a primera hora de la mañana y se extenderán a lo largo del día, culminando con una sesión plenaria en la tarde.

A las 9:00 a.m., la Comisión de Presupuesto dará inicio a las vistas presupuestarias, un proceso crucial para el funcionamiento del Estado. En esta sesión se analizarán los presupuestos del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Económica Panamá Pacífico y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

Posteriormente, a la 1:00 p.m., la Comisión de Relaciones Exteriores llevará a cabo el acto de instalación del Grupo de Amistad Interparlamentario con la República Portuguesa en el Salón de Galería de Presidencia, evento que se repetirá en el mismo lugar a las 2:00 p.m. y 3:00 p.m. para instalar grupos similares con Italia y Francia, respectivamente.

En el ámbito social, la Subcomisión de La Mujer, La Niñez, La Juventud y La Familia se reunirá a la 1:00 p.m. en el Salón Manuel Leneé para discutir el Proyecto de Ley 141, que busca la promoción visual de carteles informativos y campañas de concienciación para la prevención del abuso sexual de niños y adolescentes. A la misma hora, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte considerará el Proyecto de Ley 99, que propone un programa de mantenimiento anual para centros educativos.

Por otro lado, la Subcomisión de Asuntos Indígenas se centrará en el Proyecto de Ley 57, que busca modificar la Ley 17 de 2016 sobre la protección de los conocimientos de la medicina tradicional indígena. Finalmente, a las 2:00 p.m., la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales creará una subcomisión para el estudio de diversos proyectos de ley que modifican el Texto Único de la Ley 49 de 1984. La jornada concluirá a las 3:30 p.m. con una sesión ordinaria de Pleno.