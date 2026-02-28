Técnica de actuación de Hollywood llega a Panamá con el Método Susan Batson

ASDAP trae a Panamá el reconocido Método Susan Batson para actores profesionales

• Del 4 al 8 de marzo, la actriz española Arantxa de Juan dictará en Ciudad de Panamá una formación avanzada basada en el Método Susan Batson para elevar los estándares del sector.

(28/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación de Derechos Audiovisuales de Panamá (ASDAP) reafirma su compromiso con la excelencia técnica del sector al presentar por primera vez en el país un taller intensivo basado en el Método Susan Batson. Esta técnica de actuación, reconocida mundialmente, ha sido el pilar formativo de figuras de Hollywood como Nicole Kidman, Juliette Binoche y Oprah Winfrey.

La capacitación, que se desarrollará del 4 al 8 de marzo en las instalaciones de Artemisa, Soho Mall, será dirigida por la actriz y docente española Arantxa de Juan. De Juan es considerada la máxima exponente de esta metodología en el mundo de habla hispana y cuenta con una trayectoria laureada, incluyendo el premio a Mejor Actriz Protagonista en los Los Angeles Film Awards por su trabajo en el filme «Todos cambiamos».

Fundamentos de la técnica actoral

El Método Susan Batson se aleja de la imitación superficial para priorizar la verdad emocional del intérprete. La formación profundiza en conceptos estructurales como la «Necesidad Trágica», la «Necesidad Pública» y el «Trauma Personal». Estas herramientas permiten que el actor establezca una conexión orgánica con su personaje desde su propia esencia, logrando interpretaciones tridimensionales y auténticas.

Arantxa de Juan, quien también dirige la escuela «Central de Cine» en Madrid y ha participado en producciones como «Amar en tiempos revueltos», aportará su experiencia internacional para fortalecer las capacidades del talento panameño. Esta iniciativa es parte de las acciones de la comisión de formación de ASDAP para posicionar a Panamá como un hub de excelencia audiovisual.

Profesionalización y horarios

Desde su creación en 2017, ASDAP ha defendido los derechos de propiedad intelectual, pero su visión actual se extiende hacia la competitividad global. La directiva de la asociación señaló que el objetivo es que los intérpretes nacionales tengan acceso a las mismas herramientas que los actores de talla mundial para competir bajo los estándares más exigentes.

El cronograma del taller intensivo en Artemisa, Soho Mall, se ha establecido de la siguiente manera:

• Miércoles 4 al viernes 6 de marzo: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

• Sábado 7 y domingo 8 de marzo: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

La actividad está orientada exclusivamente a actores profesionales que busquen expandir sus recursos expresivos y profundizar en técnicas avanzadas de interpretación cinematográfica y teatral.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: