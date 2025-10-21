ASEP aplica multas a distribuidoras eléctricas por B/.18.5 millones; el monto será devuelto a usuarios

B/.18.5 millones en multas distribuidoras eléctricas serán acreditados a las facturas de los clientes

• La ASEP informó que el monto total de las sanciones será devuelto a los usuarios a través de créditos directos en sus facturas de electricidad, notificando debidamente los montos y los beneficiarios.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció la aplicación de multas distribuidoras eléctricas que ascienden a B/.18.5 millones contra las empresas ENSA, EDEMET y EDECHI. Las sanciones se deben al incumplimiento de los niveles de calidad del servicio eléctrico exigidos por la legislación vigente.

La entidad reguladora informó que el dinero proveniente de estas multas será devuelto directamente a los usuarios afectados. Esta compensación se efectuará mediante créditos en sus facturas de electricidad, y los beneficiarios serán debidamente notificados de los montos correspondientes.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, afirmó que estas acciones tienen el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar el cumplimiento de la ley. “Ningún panameño debe pagar por un servicio deficiente. Cuando la calidad no se cumple, las empresas deben responder. La ASEP está del lado de los ciudadanos”, sostuvo Rodríguez Crespo.

Distribución y estado de las sanciones

Las sanciones anunciadas corresponden a diez procesos administrativos iniciados entre los años 2019 y 2022, los cuales fueron revisados y resueltos por la actual administración de la ASEP.

Desglose de las multas aplicadas:

• ENSA: B/.780,321.00 (monto ya acreditado a los usuarios).

• EDEMET: B/.13,522,920.17 (monto que se encuentra en proceso de acreditación).

• EDECHI: B/.4,270,831.50 (monto que será acreditado en las próximas semanas).

“Cada multa debe convertirse en un beneficio real para las personas. Estamos demostrando que la ley se cumple y que la energía del país puede administrarse con justicia”, precisó la administradora Rodríguez Crespo.

Vigilancia, Transparencia y el Marco Legal

La ASEP recordó que la Ley 6 de 1997 es el marco legal que obliga a las empresas distribuidoras a ofrecer un servicio continuo y de calidad. Dicha ley también autoriza a la entidad a fiscalizar, sancionar y exigir las compensaciones correspondientes cuando se detectan fallas en el suministro.

Procedimiento para Reclamos por Servicio Eléctrico, https://www.panama24horas.com.pa/servicios/procedimiento-para-reclamos-por-servicio-electrico

Desde julio de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ha aplicado más de B/.39 millones en sanciones dentro del sector eléctrico, lo que marca una nueva etapa en la vigilancia, transparencia y defensa activa de los derechos de los usuarios.