ASEP aplica multas a distribuidoras eléctricas por B/.18.5 millones; el monto será devuelto a usuarios

ASEP aplica multas a distribuidoras eléctricas por B/.18.5 millones; el monto será devuelto a usuarios
ASEP aplica multas a distribuidoras eléctricas por B/.18.5 millones; el monto será devuelto a usuariosASEP

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aplicó un total de B/.18.5 millones en multas distribuidoras eléctricas (ENSA, EDEMET y EDECHI) por el incumplimiento de los niveles de calidad del servicio.

B/.18.5 millones en multas distribuidoras eléctricas serán acreditados a las facturas de los clientes

• La ASEP informó que el monto total de las sanciones será devuelto a los usuarios a través de créditos directos en sus facturas de electricidad, notificando debidamente los montos y los beneficiarios.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció la aplicación de multas distribuidoras eléctricas que ascienden a B/.18.5 millones contra las empresas ENSA, EDEMET y EDECHI. Las sanciones se deben al incumplimiento de los niveles de calidad del servicio eléctrico exigidos por la legislación vigente.

La entidad reguladora informó que el dinero proveniente de estas multas será devuelto directamente a los usuarios afectados. Esta compensación se efectuará mediante créditos en sus facturas de electricidad, y los beneficiarios serán debidamente notificados de los montos correspondientes.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, afirmó que estas acciones tienen el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar el cumplimiento de la ley. “Ningún panameño debe pagar por un servicio deficiente. Cuando la calidad no se cumple, las empresas deben responder. La ASEP está del lado de los ciudadanos”, sostuvo Rodríguez Crespo.

Distribución y estado de las sanciones

Las sanciones anunciadas corresponden a diez procesos administrativos iniciados entre los años 2019 y 2022, los cuales fueron revisados y resueltos por la actual administración de la ASEP.

Desglose de las multas aplicadas:

• ENSA: B/.780,321.00 (monto ya acreditado a los usuarios).

• EDEMET: B/.13,522,920.17 (monto que se encuentra en proceso de acreditación).

• EDECHI: B/.4,270,831.50 (monto que será acreditado en las próximas semanas).

“Cada multa debe convertirse en un beneficio real para las personas. Estamos demostrando que la ley se cumple y que la energía del país puede administrarse con justicia”, precisó la administradora Rodríguez Crespo.

Vigilancia, Transparencia y el Marco Legal

La ASEP recordó que la Ley 6 de 1997 es el marco legal que obliga a las empresas distribuidoras a ofrecer un servicio continuo y de calidad. Dicha ley también autoriza a la entidad a fiscalizar, sancionar y exigir las compensaciones correspondientes cuando se detectan fallas en el suministro.

Procedimiento para Reclamos por Servicio Eléctrico, https://www.panama24horas.com.pa/servicios/procedimiento-para-reclamos-por-servicio-electrico

Desde julio de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ha aplicado más de B/.39 millones en sanciones dentro del sector eléctrico, lo que marca una nueva etapa en la vigilancia, transparencia y defensa activa de los derechos de los usuarios.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb