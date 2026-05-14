Nueva resolución prohíbe aplicaciones sin licencia en dispositivos IPTV y equipos receptores

A través de una nueva reglamentación, la ASEP prohíbe a comercios vender equipos receptores con aplicaciones que vulneren los derechos de autor de proveedores de televisión.
ASEP fortalece regulación sobre la comercialización de dispositivos IPTV en Panamá
• La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos emitió la Resolución AN No. 21605-RTV para frenar la distribución de equipos con acceso no autorizado a contenidos televisivos.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) emitió la Resolución AN No. 21605-RTV del 30 de abril de 2026, mediante la cual fortalece la reglamentación para la comercialización de dispositivos IPTV, tales como TV Box, Android TV Box y TV Stick. Esta medida amplía las directrices vigentes desde el año 2011, con el objetivo de restringir el acceso a contenidos televisivos y canales que no cuenten con la debida autorización de sus proveedores originales o titulares de derechos.
Restricciones para agentes económicos
Según informó la entidad en una nota de prensa, los agentes económicos dedicados a la distribución de equipos receptores en el territorio nacional tienen prohibido vender estos aparatos con aplicaciones preinstaladas que brinden acceso a canales de televisión sin los permisos correspondientes. La modificación de la Resolución AN No. 5047-RTV establece que el comercio debe limitar su soporte técnico exclusivamente a aplicaciones de proveedores autorizados o plataformas que posean licencias vigentes en la República de Panamá.
Facultades de los concesionarios y control técnico
La nueva normativa advierte que los concesionarios del Servicio de Televisión Pagada No. 904 están facultados para gestionar sus equipos de forma remota. Aquellas empresas que posean sistemas de gestión podrán deshabilitar o eliminar aplicaciones instaladas en terminales de su propiedad cuando detecten que estas dan acceso a catálogos de contenido que requieran autorización no otorgada. Asimismo, la autoridad reguladora comunicó que este servicio solo podrá ser prestado por concesionarios autorizados mediante redes propias con capacidad técnica verificada.
Marco legal y sanciones
La ASEP advirtió que cualquier acción u omisión que vulnere estas disposiciones será sancionada conforme a la normativa sectorial. Estas medidas se aplican sin perjuicio de las acciones que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) pueda ejecutar bajo la Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007. La entidad subrayó que la comercialización irregular también conlleva responsabilidad penal, una medida que responde a reportes de concesionarios sobre agentes económicos que lucran otorgando accesos sin poseer derechos de distribución.
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