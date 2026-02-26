Proyecto de soterramiento eléctrico en Obarrio alcanza hito en obra civil

ASEP supervisa avances del proyecto de soterramiento eléctrico en Obarrio

• La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos inspeccionó las obras en el sector de Obarrio, donde la fase de infraestructura civil ya registra un avance del 100%.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, realizó una visita de supervisión al proyecto de soterramiento eléctrico que se desarrolla en el sector de Obarrio. Esta obra se enmarca en una estrategia estructural para modernizar la infraestructura energética de la ciudad de Panamá y mejorar la confiabilidad del sistema en una de sus zonas comerciales y financieras más importantes.

Avances técnicos y especificaciones

El proyecto interviene el polígono ubicado entre la calle 54 y la intersección con vía Brasil. Según el reporte oficial, la fase de obra civil, que incluye la construcción de ductos, cámaras y registros subterráneos, ha alcanzado el 100% de ejecución. Este avance permite iniciar la migración definitiva del sistema aéreo al subterráneo mediante la instalación de cables de media y baja tensión.

La red proyectada contempla la colocación de más de 98 mil metros de cableado eléctrico. Además, el sistema se fortalecerá con la instalación de:

• 180 luminarias tipo LED para mayor eficiencia lumínica.

• 55 transformadores de distribución.

• Cuatro interruptores tele-controlados para una operación remota y segura.

Plazos y visión a largo plazo

Aunque la fecha contractual para la finalización de los trabajos es diciembre de 2026, la complejidad técnica de la migración integral podría extender la entrega final hasta el primer semestre de 2027. Rodríguez Crespo enfatizó que este esfuerzo reduce la vulnerabilidad de la red ante eventos climáticos y eleva los estándares de la infraestructura urbana panameña.

De manera complementaria, la ASEP informó que se prepara una nueva etapa de soterramiento que se extenderá desde Soho Mall hasta la vía Cincuentenario. Esta fase futura se encuentra en proceso de licitación y tiene un horizonte de ejecución estimado entre los años 2026 y 2030, lo que asegura la continuidad de la planificación energética en la capital. Con estas acciones, la entidad reguladora reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la supervisión técnica de los servicios públicos.

