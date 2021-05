ASTEP denuncia el no cumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Cultura

(28/May/2021 – web) Panamá.- La Asociación de Teatristas de Panamá – ASTEP, informa a su membresía y a la ciudadanía en general que luego de la autorización de apertura de salas de teatro, dada a partir del 15 de febrero de 2021, únicamente 5 salas de teatro privadas e independientes, de las 12 existentes en marzo de 2020, han podido abrir sus puertas. Lo anterior se debe a la falta de respuestas y apoyo de parte del Ministerio de Cultura.

Luego de insistir desde el año pasado en la creación de mesas de trabajo entre esta Asociación y el Ministerio, las mismas no se formalizaron hasta el 10 de marzo de 2021, mediante la nota No.0374- DS/MiCultura en la que se indicaba la creación de 4 mesas de trabajo. De dichas mesas, la correspondiente a Políticas Públicas no ha tenido ninguna reunión hasta el momento.

El único incentivo puntual ofrecido por parte de las autoridades para el sector de artes escénicas, de entre todas las solicitudes presentadas por los artistas, ha sido la exoneración del alquiler entre los meses de abril a diciembre 2021 de las salas estatales: Teatro Anita Villalaz y Teatro Balboa. Logro alcanzado en la Mesa de Trabajo de Productores Escénicos. Este incentivo se formalizó a través de la resolución ministerial No.050-21-MC/DAJ de 31 de marzo de 2021, que surgió de un borrador de manual de uso de estas salas elaborado por miembros de la ASTEP.

A pesar de que consideramos que el incentivo puede ser una competencia desleal para las salas de teatro privadas que hasta ahora no han sido apoyadas, divulgamos la información de esta oportunidad entre productores y gestores culturales del país de modo que pudieran retomar sus producciones artísticas gracias a este estímulo estatal. La iniciativa fue bien acogida entre los productores, quienes empezaron a reservar espacios para la presentación de espectáculos y festivales, pero para nuestra sorpresa, este 25 de mayo el Ministerio de Cultura indicó, sin previo aviso, que ‘por orden presidencial’ y de manera inmediata, cancelaba todas las reservaciones realizadas en el Teatro Balboa hasta diciembre de 2021. Afectando así a productores y artistas de espectáculos próximos a estrenar, con compromisos de patrocinadores y boletería a la venta.

Nos parece inadmisible que, siendo éste el único incentivo propuesto por el Estado para las Artes Escénicas ahora sea retirado de manera tan abrupta y sin considerar las necesidades del sector. Mostrando una vez más la falta de previsión y planificación con la que se maneja la cartera cultural del país.

Aun así, esta acción, que violenta directamente los compromisos adquiridos por el Ministro de Cultura, no ha sido comunicada de manera oficial a las organizaciones que fueron parte del proceso, solo fue anunciada, en reunión directa, a los productores de los eventos afectados, convirtiéndose en un acto negligente hacia los artistas que dedicaron meses de trabajo en la participación de estas mesas que no han dado frutos concretos.

En cuanto a la opacidad en los manejos del Ministerio de Cultura, el país sigue a la espera de la publicación de la lista de comunicadores del acto público No. 2020-1-30-0-08-CM-011927, solicitada el 15 de enero de 2020. Aunado a ello deseamos informar que, tanto el Ministerio de Cultura (Nota No. 0808- 21DS/MiCultura de 20 de mayo de 2021) como la Contraloría General de la República (Nota No. 1025- 2021-Leg. de 7 de mayo de 2021), han confirmado que el Sr. Rafael Rodolfo Domínguez Robinson, quien fuera el encargado por parte de la Contraloría en 2020 de refrendar las órdenes de compra de los actos públicos del Ministerio, entre ellos los adjudicados a la empresa Jimmy Dawson Productions, Inc., y que en este momento están siendo auditados e investigados por diferentes entidades, ha solicitado una licencia sin sueldo y aparece, desde enero 2021, como Subdirector Administrativo de MiCultura. Hacemos un llamado a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información – ANTAI, a realizar todas las acciones correspondientes y pedimos la publicación de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el audito realizado por la Contraloría General de la República.

Dado en la ciudad de Panamá a los veintiocho días del mes de mayo de 2021.

Fuente/Foto: ASTEP