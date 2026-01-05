ATP y Acodeco coordinan acciones para la protección del consumidor de cara al Mundial 2026

Alianza entre Acodeco y ATP busca garantizar la protección del consumidor en servicios turísticos

• Autoridades de turismo y protección al consumidor establecen una hoja de ruta para prevenir fraudes en paquetes turísticos, vuelos internos y servicios hoteleros.

(05/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) sostuvieron un encuentro estratégico con el objetivo de garantizar la protección del consumidor en el sector turístico. Durante la reunión, los directivos de ambas instituciones acordaron avanzar en acciones conjuntas que fortalezcan la vigilancia sobre paquetes de viajes, servicios de aerolíneas en vuelos internos y establecimientos hoteleros.

Coordinación institucional para la transparencia turística

En la sesión de trabajo participaron el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, la secretaria general, Johanna Aguirre, y el director nacional de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo. Por parte de la ATP, estuvieron presentes el subadministrador general, Jorge Correa, junto a José Tigert T., director de Inversiones Turísticas, y Marcos G. Paredes, jefe del Registro Nacional de Turismo. Este equipo técnico analizó los mecanismos para asegurar un enfoque empático en el bienestar de los consumidores y prevenir irregularidades en la comercialización de servicios turísticos.

Prevención de fraudes relacionados al Mundial 2026

Un punto prioritario en la agenda fue la supervisión de las ofertas y paquetes turísticos diseñados para el Mundial 2026. Con este acercamiento, la Acodeco continúa impulsando iniciativas preventivas para evitar que los usuarios sean víctimas de fraudes o publicidad engañosa durante este evento de relevancia global. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener una fiscalización rigurosa sobre los operadores para proteger los intereses económicos y los derechos de los ciudadanos panameños y visitantes.