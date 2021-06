• Ante inasistencia de Defensores Particulares, audiencia por el denominado caso «Lava Jato» se celebrará en fecha alterna.

(2/Jun/2021 – web) Panamá.- Luego de la apertura del acto de Audiencia Preliminar por la causa penal seguida por el delito de Blanqueo de Capitales del denominado caso “Lava Jato”, siendo las 9:45 de la mañana, de este martes, 1 de junio de 2021, la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez Morán, suspendió la sesión, ante la inasistencia de cuatro (4) abogados encargados de la Defensa Técnica Particular de varios imputados; dos (2) de ellos presentaron incapacidades médicas y dos (2) no comparecieron sin explicación alguna. Además, debido a la sustitución de Poder un Defensor Técnico Particular, presentó un memorial donde manifiesta que se acoge a la fecha alterna para estudiar el expediente.

En consecuencia, la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, dispuso reanudar la audiencia en la fecha alterna programada del 7 de marzo, hasta el 7 de abril de 2022.

El Artículo 2268 del Código Judicial, permite sancionar a los defensores que no comparezcan sin causa plenamente justificada con multa de Veinticinco (B/.25.00) a Cien Balboas (B/.100.00). En este caso la Juez sancionó con el máximo de la multa, esto es con B/.100.00 a cada uno, de los dos defensores particulares, que no presentaron excusa.

En este proceso, se encuentran imputadas 42 personas y el expediente consta de 291 tomos. A esta audiencia preliminar comparecieron el día de hoy un total de 36 ciudadanos, todos investigados por la presunta comisión de delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales. La representación del Ministerio Público, recayó en los Fiscales de Delincuencia Organizada, la Licenciada Isis Soto y el Licenciado Mahmad Daud.

Cronología del proceso

Para el 2 de julio de 2019, el Juzgado fijó como fecha principal del 12 al 18 de noviembre de 2019, y como fecha alterna del 10 al 16 de diciembre de 2019. Sin embargo, se suspendió la audiencia en la fecha principal, debido a la presentación el día 3 de octubre de 2019, de un incidente de previo y especial pronunciamiento por parte de una Firma Forense que actúa como Defensa Técnica Particular de una de las imputadas. En la fecha alterna, tampoco se pudo realizar por la presentación de un incidente de nulidad por falta de competencia, presentado por una Defensora Técnica Particular, el 13 de noviembre de 2019.

Posteriormente, el 12 de junio de 2020, el Juzgado estableció una nueva fecha principal para la realización de esta audiencia la cual sería del 6 de enero al 12 de febrero de 2021, y como fecha alterna del 1 al 30 de junio de 2021, la cual no se llevó a cabo en esa fecha debido a la suspensión de términos decretada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo No. 680 de 29 de diciembre de 2020, producto de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Por tercera vez, el Juzgado fijó una nueva fecha principal para el desarrollo de esta audiencia, del 1 al 30 de junio de 2021, y como fecha alterna del 7 de marzo al 7 de abril de 2022.

La audiencia en el denominado caso Lava Jato no ha podido celebrarse, por razones ajenas al Órgano Judicial, que ha estado debidamente preparado para atender este caso. Todas las fechas de audiencias programadas por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, le fueron notificadas a todos y cada uno de los Defensores Técnicos Particulares, que intervienen en este proceso.

Cabe destacar que, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso para todas las partes que participan en audiencias donde existe un número plural de intervinientes e imputados, así como para dar cumplimiento con las medidas de bioseguridad y el aforo permitido según las autoridades del Ministerio de Salud, este acto de audiencia preliminar, se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Balboa.

Fuente/Foto: Órgano Judicial de la República de Panamá