MiAmbiente confirma auditoría integral que abarcará todos los compromisos de la mina de Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente de Panamá anunció que la auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá cubrirá todos los compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas.
Auditoría integral a Mina de Cobre Panamá será exhaustiva, según el Ministerio de Ambiente
• Tras una consulta pública, el Ministerio de Ambiente seleccionó a SGS Panamá para realizar una auditoría integral y transparente al proyecto minero, evaluando su desempeño ambiental, social, legal y fiscal.
(16/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha reiterado que la auditoría integral del proyecto Mina de Cobre Panamá abarcará la totalidad de los compromisos establecidos en su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. La auditoría, que se llevará a cabo con total transparencia y bajo los más altos estándares de rigor, se basará en los Términos de Referencia que fueron complementados tras una amplia consulta pública.
La consulta, que se realizó del 6 de enero al 7 de febrero de 2025, contó con la participación de más de 260 organizaciones ambientalistas, empresas, comunidades, la academia y el sector privado. Este proceso democrático asegura que la auditoría servirá como un mecanismo indispensable para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en la protección del ambiente, la sostenibilidad y la defensa de los intereses nacionales.
Alcance y Enfoque de la Auditoría
La empresa multinacional SGS Panama Control Services, Inc. ha sido seleccionada para esta tarea y actualmente se encuentra en la fase de planificación. La auditoría integral se enfocará en áreas críticas y priorizará la verificación del cumplimiento ambiental, legal, laboral y tributario, evaluando la aplicación de estándares técnicos y operacionales. También se identificarán los riesgos y los posibles pasivos ambientales a futuro.
Para la evaluación del cumplimiento ambiental, la auditoría se dividirá en dos líneas de trabajo: la Auditoría de Medioambiente y Compromisos Derivados del EsIA, y la Auditoría de Aspectos Principales Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
Detalle de los Aspectos a Evaluar
La Auditoría de Medioambiente y Compromisos del EsIA analizará diversos puntos críticos, entre los que se incluyen la determinación de áreas intervenidas, la verificación de planes de reforestación, el plan de biodiversidad, la concesión de agua de mar, y la ejecución de fondos en compromisos sociales y ambientales. También se examinarán aspectos técnicos como el cumplimiento de normativas ambientales en descargas de agua, el monitoreo de la calidad del agua en puntos críticos, el manejo de residuos sólidos y líquidos, el monitoreo de pozos subterráneos, la estabilización de taludes y el control de escorrentías.
La auditoría también hará énfasis en aspectos relevantes como las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la calidad del aire, la gestión del agua, la seguridad de los depósitos de relaves y las relaciones con la comunidad. Se verificará el cumplimiento de 32 informes de la fase de construcción y 10 de la fase de operación, abarcando todo lo ejecutado antes de la etapa de Cuidado y Mantenimiento aprobada.
Para la auditoría, la empresa contratada deberá considerar toda la información relevante, incluyendo los compromisos derivados de los permisos ambientales otorgados, el Plan de Acción de Biodiversidad (PAB), las Cartas de Entendimiento de 2012 y 2022, los Planes de Reforestación, los Planes Operativos Anuales (POAs) y los Informes de Seguimiento Ambiental.
MiAmbiente invita a la ciudadanía y a la sociedad civil a consultar los documentos relacionados con esta auditoría en su sitio web oficial, en cumplimiento de las leyes de transparencia y acceso a la información pública, incluyendo el Acuerdo de Escazú.
