El café a domicilio es un ritual digital: fanático en La Chorrera pidió 231 en un año

El café a domicilio crece un 33% en Panamá: revelan nuevos hábitos de consumo

• En conmemoración del Día del Café, la plataforma PedidosYa compartió que las órdenes de café a domicilio han crecido un 33% en los últimos dos años, consolidando a la bebida como un hábito digital en la rutina panameña .

(01/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía de tecnología PedidosYa, líder en delivery y quick-commerce en Latinoamérica, ha revelado un crecimiento significativo en el consumo de café a domicilio en Panamá y la región. En el marco del Día del Café (1° de octubre), la plataforma compartió datos que demuestran cómo la bebida se ha transformado de un ritual matutino a un compañero indispensable a lo largo de la jornada.

Las órdenes de café registradas por PedidosYa han mostrado un crecimiento del 33% en los últimos dos años . Este incremento subraya que el café se mantiene como una de las categorías más fuertes dentro de la plataforma, adaptándose a la rutina digital de millones de personas .

Tendencias de consumo y preferencias en Panamá

La variedad de café disponible a través de la aplicación va desde el clásico espresso hasta preparaciones más elaboradas como el cappuccino o el latte. Recientemente, se han sumado al menú opciones de café de especialidad, como el flat white o el macchiato, así como bebidas que amplían el universo cafetero, como el frappuccino y alternativas con matcha.

El Top 3 de los favoritos y las ciudades líderes

En Panamá, los tipos de café más solicitados por los usuarios de PedidosYa son el cappuccino, el latte y el frappuccino.

Las ciudades que registran el mayor volumen de unidades vendidas son:

• Ciudad de Panamá.

• David.

• La Chorrera.

Según los registros, los panameños piden café con mayor frecuencia los sábados a las 9:00 a.m., siendo este el punto más alto de consumo de la semana.

El perfil del fanático del café en la región

Oscar Rojas, Gerente Comercial de PedidosYa, explicó que el auge de la categoría se debe a que el café “acompaña a los usuarios en distintos momentos de su día”.

En un ejemplo de fidelidad, la plataforma identificó al fan número 1 de Panamá, residente en La Chorrera, quien pidió 231 cafés por PedidosYa en el último año. A nivel regional, PedidosYa consolidó a Argentina, Panamá y Guatemala como los países con mayor consumo de esta popular bebida en Latinoamérica.