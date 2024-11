Autoridad Marítima de Panamá aumenta personal y medidas de seguridad durante el Fiestas Patrias

AMP refuerza operativos nacionales para garantizar seguridad marítima en Fiestas Patrias

(1/Nov/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha intensificado su presencia y operativos a nivel nacional en anticipación al aumento del tráfico de pasajeros por vía marítima, que se espera durante las fiestas patrias del 2 al 5 de noviembre. Esta medida tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de la navegación, proteger la vida humana en el mar y prevenir la contaminación del medio ambiente marino.

Jonathan Guerini, jefe de Operaciones Portuarias de la AMP, instó a los usuarios a utilizar los muelles autorizados por la institución, donde el personal de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) y de la Oficina de Seguridad Institucional y Protección Marítima se encargará de verificar que los operadores de embarcaciones cuenten con los permisos de navegación y los certificados de seguridad vigentes. Un total de 145 inspectores estarán desplegados en puertos y muelles autorizados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas.

Guerini enfatizó que las embarcaciones deben cumplir con requisitos mínimos de seguridad, que incluyen la provisión de chalecos salvavidas, equipo de comunicación adecuado, luces de bengala, motores fuera de borda en óptimas condiciones y extintores portátiles tipo ABC de al menos cuatro kilos.

Para asegurar un viaje seguro, se brindaron algunas recomendaciones a los pasajeros, como abordar las embarcaciones de manera lenta y cuidadosa, distribuir a los pasajeros uno a uno, proporcionar un chaleco salvavidas a cada pasajero y permanecer sentados durante las maniobras de atraque, desatraque y navegación.

El jefe de Operaciones Portuarias recordó que los tripulantes de cada embarcación deben contar con la capacitación necesaria para garantizar la seguridad en la navegación. Además, las embarcaciones de motor fuera de borda solo podrán operar entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Se destacó que las embarcaciones de pesca artesanal o semi-industrial no están autorizadas para el transporte de pasajeros. Las que sí ofrecen este servicio deben respetar el límite de personas permitido, considerando el equipaje como parte de la capacidad de carga. La AMP es la única entidad autorizada para emitir el certificado de navegación y seguridad, un documento esencial para cualquier embarcación que desee zarpar.

Aquellas embarcaciones que no cumplan con la documentación requerida o que no satisfagan los estándares de seguridad no podrán zarpar, ya que representan un riesgo significativo para la vida humana en el mar. Asimismo, es obligatorio que lleven su nombre visible en el casco.

Durante estos días festivos, la AMP también estará llevando a cabo una campaña de sensibilización en varios puertos y muelles autorizados, así como a través de sus redes sociales, promoviendo el respeto a las normas de seguridad que deben observarse en las embarcaciones de servicio interior.