Autoridades de Gobierno firman convenio interinstitucional para la puesta en ejecución del brazalete electrónico

(26/Jul/2023 – web) Panamá.- Con el propósito de darle seguimiento y vigilancia a las personas agresoras contra las mujeres, los ministerios de Gobierno, de Seguridad Pública, de la Mujer, el Órgano Judicial y la Procuraduría General de la Nación firmaron un convenio interinstitucional para la implementación, uso y monitoreo del brazalete electrónico.

El documento firmado en la Corte Suprema de Justicia lleva las rubricas de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias; la ministra de la Mujer, Juana Herrera; el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino; el ministro de Gobierno, Roger Tejada Bryden y el procurador general de la Nación, Javier Caraballo Salazar, con la finalidad de proteger a las víctimas de violencia doméstica y de otros delitos.

Con este aparato electrónico las víctimas de violencia doméstica y otros delitos recibirán alertas por parte del Centro de Monitoreo y Localización, de forma inmediata, a través de un dispositivo receptor, el cual podrán obtener otorgando su consentimiento.

Por su parte; el ministro de Gobierno, Roger Tejada, explicó que hay 251 brazaletes activos por parte de la Dirección del Sistema Penitenciario que lidera este plan. El proyecto ha sido efectivo para los privados de libertad; por ello, el Ministerio de la Mujer ha establecido una metodología para usar el plan piloto para los agresores y posibles víctimas de la violencia doméstica. El sistema trabaja través de unas geo celdas que dan seguimiento y monitoreo. Al momento de acercarse el agresor manda una alerta a las pantallas, que ya se tienen en el centro de monitoreo, e inmediatamente la Policía Nacional entra en escena.

La ministra Juana Herrera dijo que se atienden aproximadamente 11 mil 500 víctimas de violencia de género en los centros de atención integral y albergues que tiene el Ministerio de la Mujer en todo el país. Sin embargo, señaló que considera que esta estadística es un sub registro, ya que no se cuentan con los datos de las que por temor no piden ayuda.

Por su parte, la magistrada López Arias manifestó que el documento representa un hito importante para nuestro país, facilitará la coordinación entre las entidades firmantes, de manera que puedan garantizar de forma más efectiva, la seguridad de las víctimas de violencia doméstica y otros delitos.

Entre los compromisos adquiridos entre las instituciones están la evaluación periódicamente desde el Comité Nacional de Violencia contra la Mujer, el impacto de la disminución en los casos de femicidio y la reducción de los índices de violencia contra la mujer mediante el análisis de datos estadísticos; elaborar programas y campañas de divulgación en los medios de comunicación y redes sociales sobre la implementación del sistema de monitoreo y localización de brazaletes electrónicos; y concientizar a la comunidad sobre la importancia de proteger a las mujeres del delito de la violencia doméstica, entre otros.

Fuente/Foto: Mingob