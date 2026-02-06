Autoridades panameñas orientan a consumidores sobre compra de boletos para el Mundial 2026

Acodeco lanza campaña para prevenir fraudes en paquetes al Mundial 2026

• La iniciativa busca educar a los aficionados sobre la verificación de agencias autorizadas y canales oficiales de venta antes de contratar viajes para apoyar a la selección nacional.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó una campaña de educación y orientación destinada a proteger a los ciudadanos que planean asistir al Mundial 2026. La iniciativa, lanzada en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), surge como un esfuerzo preventivo en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para fiscalizar la adquisición de paquetes de viaje y boletos de entrada.

Bajo el lema “Panameño, que no te metan un gol”, la campaña busca proporcionar información confiable que permita a los consumidores tomar decisiones seguras. Durante el evento, la Acodeco enfatizó la importancia de verificar la legalidad de los proveedores, instando a la ciudadanía a evitar contrataciones con empresas que no cuenten con los registros formales correspondientes.

Coordinación institucional y seguridad

La Autoridad de Turismo de Panamá presentó un listado de las agencias de viajes debidamente autorizadas para comercializar planes turísticos hacia las sedes del torneo. Por su parte, la Fepafut detalló los mecanismos formales y los procedimientos oficiales para la compra de entradas, recordando que existen canales exclusivos para asegurar la validez de los boletos para los partidos de la selección mayor.

Prevención frente a ofertas informales

Las autoridades hicieron un llamado enérgico a los aficionados para que desconfíen de ofertas publicadas en redes sociales por intermediarios no acreditados. El objetivo de esta acción coordinada es mitigar riesgos de fraude y otras irregularidades que puedan comprometer el patrimonio de los panameños. Con este lanzamiento, Acodeco, ATP y Fepafut reafirman su compromiso de salvaguardar los derechos de los consumidores en el marco de este evento deportivo de relevancia global.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: