MOP reporta 74% de progreso en la construcción de la carretera Yaviza Pinogana en Darién

Carretera Yaviza Pinogana y puentes en Darién alcanzan 74% de avance, MOP detalla trabajos

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Darién, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá anunció que el proyecto de construcción de la carretera Yaviza Pinogana y los puentes sobre los ríos Chucunaque y Tuira, ubicado en la provincia de Darién, ha alcanzado un 74% de avance general. Este megaproyecto, con una inversión de 45 millones de balboas, es fundamental para robustecer la conectividad de las comunidades de Yaviza, El Real de Santa María y Pinogana.

La obra abarca un tramo principal de 6.9 kilómetros, al cual se suma un ramal de 940 metros que dirige hacia el Centro de Salud de Yaviza. Se estima que esta infraestructura beneficiará directamente a más de 15 mil residentes, además de unos 30 mil usuarios que frecuentan el corredor hacia localidades como El Real de Santa María y Pinogana.

Trabajos recientes y progreso en la infraestructura

Durante la semana reciente, el MOP ha centrado sus esfuerzos en diversas actividades constructivas. En el puente sobre el río Chucunaque, se procedió con la instalación de luminarias, mientras que en la quebrada Las Lajas se trabaja en la construcción del estribo para el puente peatonal. Adicionalmente, se ejecutaron labores de excavación para terracería y se colocó material selecto en el ramal que conduce al centro de salud.

Otros frentes de trabajo incluyen la instalación de drenajes, la construcción de cunetas pavimentadas, la conformación de terracería y la aplicación de pavimentación en diversos sectores del proyecto.

Restricciones de tránsito y fase final

El MOP enfatizó que, debido a las continuas labores de pavimentación en el segmento entre los ríos Chucunaque y Tuira, el puente sobre el río Chucunaque permanece habilitado exclusivamente para el tráfico interno relacionado con la obra. Su uso por parte del público en general sigue restringido, permitiéndose el paso solo en casos de urgencia debidamente justificados. Paralelamente, en el puente sobre el río Tuira, prosigue el montaje de dovelas en las diferentes pilas.

En la totalidad de los tramos, se ejecutan faenas de terracería, drenajes, rellenos, colocación de material selecto e instalación de estructuras pluviales. En particular, en el ramal hacia el centro de salud, los cruces pluviales ya han sido completados, y la base se encuentra en preparación para la colocación de la carpeta asfáltica.

La culminación de esta infraestructura avanza hacia su fase final y se proyecta un impacto directo y positivo en la movilidad, el acceso a servicios esenciales, y el fortalecimiento de las actividades agropecuarias y comerciales, aspectos clave para la integración de las comunidades darienitas.

