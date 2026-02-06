Construcción del puente vehicular La Pesita en La Chorrera entra en etapa de remozamiento

Puente de La Pesita en La Chorrera alcanza el 95 % de avance físico

• La nueva infraestructura vial en La Chorrera incluye barreras de seguridad, aceras peatonales y mejoras en el sistema de acueducto para optimizar la interconexión local.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Chorrera, Panamá.- La construcción del puente vehicular de La Pesita, ubicado en el distrito de La Chorrera, registra actualmente un avance físico del 95 %. El ingeniero Alexander Barsallo, director regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP), realizó una inspección técnica en la obra para verificar el progreso de esta infraestructura que beneficia directamente a los residentes del corregimiento de Guadalupe.

El proyecto se desarrolla tras una solicitud de la comunidad al presidente de la República, José Raúl Mulino. La ejecución está a cargo de la empresa constructora NOVA, bajo la supervisión técnica del personal del MOP. Según el informe de inspección, se ha completado la instalación del sello elástico para la unión con las losas de acceso de concreto, las cuales poseen dimensiones de 14.50 metros de longitud y 7.20 metros de ancho.

La estructura se fundamenta en estudios de suelo aprobados por la Dirección Nacional de Estudios y Diseños del MOP, asegurando la estabilidad en el lecho del río La Pesa. El proceso constructivo incluyó el hincado de 18 pilotes (9 por cada estribo) y la instalación de seis vigas losa de concreto de 14 metros de largo. En cuanto a la seguridad, el puente dispone de barreras tipo New Jersey en los accesos, acera peatonal y barandales de protección para conductores y transeúntes.

Obras complementarias y canalización

Los trabajos integran mejoras en los servicios públicos mediante la instalación de dos válvulas de control de agua potable con cuñas de concreto y adecuaciones eléctricas. En la fase actual, se avanza en la construcción de cunetas trapezoidales en ambos lados de los accesos para la canalización de aguas pluviales. Finalmente, la obra contempla el remozamiento general con pintura y la colocación de los barandales restantes. Con esta infraestructura, el MOP busca optimizar la interconexión vial y fortalecer la dinámica del comercio y el transporte en el sector de La Chorrera.

