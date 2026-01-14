Proyecto de rehabilitación de la carretera La Villa–Macaracas registra avance del 42.2 %

MOP invierte más de 28 millones en la carretera La Villa–Macaracas en Los Santos



• Con una inversión de B/. 28,788,000, la obra incluye la construcción de 11 puentes y la adecuación de sistemas de drenaje para mejorar la conectividad en Azuero.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de inversión para la rehabilitación de la carretera La Villa–Macaracas ha alcanzado un avance físico del 42.2 %. Esta obra de infraestructura vial, ejecutada mediante contratación privada, conlleva una inversión de B/. 28,788,000 y está diseñada para transformar la conectividad entre dos distritos clave de la provincia de Los Santos.

Alcance técnico e impacto comunitario

La intervención abarca aproximadamente 59.542 kilómetros de carretera. Además de la renovación de la superficie de rodadura, el proyecto contempla la construcción de 11 puentes vehiculares, la optimización del sistema de drenaje pluvial, y la edificación de nuevas aceras y paradas de autobuses. Estas mejoras están orientadas a elevar los estándares de seguridad para los residentes y transeúntes de la zona.

El impacto social de la obra es directo para más de 15 comunidades situadas a lo largo de la ruta. Estas poblaciones dependen de actividades comerciales, agropecuarias y turísticas que se ven limitadas por el estado actual de la vía, pero que encontrarán nuevas oportunidades de desarrollo con la infraestructura renovada.

Impulso a la economía de la región de Azuero

Iván Espino, director regional del MOP en Los Santos, manifestó que los trabajos avanzan a buen ritmo y forman parte del plan nacional de mejoramiento de la red vial. Según el funcionario, el proyecto dará respuesta a las necesidades de más de 50 mil usuarios que transitan diariamente por esta arteria, considerada vital para el movimiento económico de la región de Azuero.

En las jornadas más recientes, las cuadrillas se han centrado en la colocación de capa base, aplicación de riego de imprimación y la instalación de la carpeta asfáltica. Asimismo, se trabaja en la construcción de cunetas, cumpliendo con las etapas establecidas en el cronograma de actividades para asegurar una conectividad más efectiva y duradera en el sector productivo y turístico del país.

