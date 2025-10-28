La aviación latinoamericana crece con fuerza, pero enfrenta turbulencias por regulaciones e inestabilidad política

Aviación latinoamericana se consolida como motor económico: El tráfico de pasajeros crece 4, 3% en agosto de 2025

• Federico dos Reis, CEO de INFORM para Latinoamérica, destaca que la oportunidad para la región está en avanzar hacia la eficiencia y la digitalización para sostener su expansión.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– La aviación latinoamericana se consolida como un motor estratégico para la región, superando la recuperación pospandemia, aunque aún enfrenta importantes desafíos estructurales. Según datos de agosto de 2025, el tráfico aéreo en América Latina y el Caribe alcanzó los 40,7 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual del 4,3%.

Federico dos Reis, CEO de INFORM para Latinoamérica, señala que la conectividad regional es el principal motor de esta expansión, impulsada por los mercados domésticos de Brasil, Argentina y Perú. El sector ya no mide su avance solo en pasajeros, sino en la capacidad de adaptarse e innovar en un entorno complejo.

Desafíos: Inestabilidad y Regulaciones

A pesar del sólido crecimiento en el tráfico de pasajeros, que podría duplicarse en la próxima década, la aviación latinoamericana enfrenta «turbulencias» que amenazan el ritmo sostenido de las inversiones.

1. Inestabilidad Institucional: La inestabilidad política y económica sigue afectando las inversiones a largo plazo. El nuevo aeropuerto de Lima, finalizado tras décadas de demoras, simboliza la necesidad urgente de continuidad institucional y planificación.

2. Regulaciones e Impuestos: Medidas como la nueva tasa de conexión en Lima o las exigencias de reducción de emisiones en Brasil, aunque bienintencionadas, pueden encarecer los viajes y desincentivar la demanda. Esto es crucial en una región con un promedio de 0,65 viajes por habitante al año, muy por debajo de los más de 5 traslados en Europa.

3. Costo Operacional: Persisten los retos económicos, como los costos dolarizados, el alto precio del combustible y la escasez global de aeronaves y talento, factores que presionan a las aerolíneas.

Oportunidad en la Digitalización

La principal oportunidad para la aviación latinoamericana está en transformar estos retos mediante la eficiencia y la tecnología. Con un ingreso promedio por pasajero de apenas $3,40 (frente a $7,20 a nivel global), la clave es avanzar hacia una mayor digitalización y aprovechamiento de los datos para sostener la expansión.

Dos Reis enfatiza que la región requiere de políticas públicas coherentes que fomenten la integración y potencie la conectividad, apalancando inversiones en infraestructura e incentivos para la sostenibilidad.

“La aviación no es un lujo, sino un motor estratégico capaz de articular economías, descentralizar oportunidades y acortar distancias,” concluye Dos Reis. La resiliencia del continente está demostrada, y el reto actual es convertir esa fortaleza en un crecimiento sostenido e inclusivo.