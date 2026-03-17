Cuarta edición de Pyme Positiva de BAC reconoce la resiliencia y sostenibilidad regional

BAC exalta el impacto de las empresas regionales en el encuentro Pyme Positiva

• Por cuarto año consecutivo, la entidad financiera premió a las micro, pequeñas y medianas empresas que impulsan el desarrollo económico, social y ambiental en América Central.

(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- BAC reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial de América Central mediante la celebración de Pyme Positiva de BAC, una iniciativa diseñada para visibilizar a los emprendimientos que impulsan el desarrollo económico, social y ambiental. En su cuarta edición, la organización reconoció la trayectoria de empresas destacadas en cada uno de los países donde opera, subrayando su papel fundamental en la generación de impacto sostenible.

Reconocimiento a la excelencia regional

El evento central, realizado el pasado 12 de marzo en Tela, Honduras, puso de relieve historias de resiliencia e innovación. Las empresas galardonadas fueron seleccionadas bajo criterios de impacto positivo en la sociedad, preservación del ambiente, diversificación del negocio y adopción de tecnologías. Entre las organizaciones distinguidas destaca Orgánica Store por Panamá, junto a Xocolatl de Guatemala, Desechos Especializados de Honduras, SSAI Ingenieros de El Salvador, Asados Doña Tania de Nicaragua e Inversiones Hermanos Leitón Sánchez de Costa Rica.

Jaime Compte, Vicepresidente Corporativo Senior de Banca Personas y Medios de Pago de BAC Shared Services, informó que actualmente la institución acompaña a más de 270 mil micro, pequeñas y medianas empresas en toda la región. Según el directivo, el crecimiento de este segmento refleja la confianza de los emprendedores en un modelo de apoyo personalizado que busca generar prosperidad compartida en las comunidades centroamericanas.

Innovación y sostenibilidad como pilares

El Reconocimiento Pyme Positiva no solo celebra el éxito comercial, sino que también valida la trayectoria de negocios que han crecido con el respaldo financiero y estratégico de BAC. Al destacar estas historias inspiradoras, la entidad busca incentivar a otros emprendedores a adoptar prácticas que equilibren la rentabilidad con la responsabilidad social y ecológica.

Esta plataforma anual consolida a BAC como un aliado estratégico para las pymes, proporcionando un espacio donde la innovación tecnológica y la visión de futuro se encuentran para moldear el panorama económico de la región. El evento concluyó resaltando la importancia de estas unidades productivas como motores esenciales para la estabilidad y el crecimiento de las economías locales.

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