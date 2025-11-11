El Banco Europeo de Inversiones financiará grandes proyectos como el tren Panamá-David y la interconexión eléctrica con Colombia

Presidenta del Banco Europeo de Inversiones respalda futuro económico de Panamá y anuncia sede regional

• El BEI manifestó su interés de financiar proyectos de gran envergadura como el tren Panamá-David, la interconexión eléctrica con Colombia y obras en agua potable, transporte y energía.

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió hoy con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en un encuentro que reafirmó el interés estratégico de la Unión Europea (UE) en la economía panameña. Calviño, en su primer viaje fuera de Europa al frente del BEI, destacó los logros económicos del país, señalando que, en el actual “entorno turbulento”, Panamá “es más importante que nunca para la Unión Europea”.

La visita subraya el rol estratégico del país, siendo Panamá el primer destino en la región en la agenda internacional de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Financiación de grandes proyectos y sede regional

El BEI, brazo financiero de la UE, busca una estrecha colaboración con Panamá y manifestó su interés de financiar proyectos de gran envergadura, entre ellos: el tren Panamá-David, la interconexión eléctrica con Colombia y otras obras en los sectores de agua potable, transporte y energía.

Como una acción que subraya el rol estratégico del país, Calviño anunció que el BEI abrirá una sede regional en Panamá para atender el mercado latinoamericano. La decisión se basa en la apuesta del banco por Panamá, como un “buen ejemplo económico y como un referente logístico”.

Además, la presidenta del BEI informó que durante su visita se firmará un contrato de financiamiento con la empresa Naturgy por $300 millones, destinados a potenciar la red eléctrica nacional y mejorar el servicio para los panameños.

Logros económicos y presupuesto de inversión

Calviño felicitó a Panamá por su salida, en junio de este año, de la lista discriminatoria de la Unión Europea de países de alto riesgo por su régimen contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La presidenta calificó este logro como “un mensaje muy importante y potente para la comunidad internacional”.

Por su parte, el presidente Mulino subrayó que su administración ha “puesto orden en las finanzas públicas” y anunció que el presupuesto de 2026 incluirá el mayor presupuesto de inversiones de la historia, alcanzando unos B/.11 mil millones. Estos recursos estarán dirigidos a infraestructuras como carreteras, caminos de producción y puentes, así como para el rescate de obras abandonadas, especialmente hospitales, dada su importancia social. También mencionó la inversión en la Línea 3 del Metro de Panamá.

Tras el encuentro, la presidenta del BEI se reunió con ministros como Juan Carlos Orillac (Presidencia), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Fernando Boyd (Salud), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores). En esta reunión, el ministro Chapman enfatizó que el gobierno prioriza la inversión en el tema del agua y el manejo de desechos en el país, dada su gran necesidad.

El ministro Chapman destacó el apoyo clave que el Banco Europeo de Inversiones otorgó, junto a otras entidades multilaterales, en el entonces proyecto de expansión del Canal de Panamá, demostrando lazos de confianza entre ambos.

