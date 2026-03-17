Alianza entre BCIE y Primera Dama fortalece atención integral en la Casa de los Buenos Días Papa Francisco

BCIE y Despacho de la Primera Dama impulsan la Casa de los Buenos Días Papa Francisco

• A través de la recuperación de un espacio histórico, la iniciativa busca fomentar la autonomía, la salud y la integración social de las personas adultas mayores en Panamá.

(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Despacho de la Primera Dama presentaron oficialmente el proyecto Casa de los Buenos Días Papa Francisco, una iniciativa estratégica diseñada para fortalecer el bienestar y la inclusión de las personas adultas mayores. Durante un recorrido por las instalaciones de la antigua Nunciatura Apostólica, autoridades gubernamentales y aliados estratégicos constataron la transformación de este espacio histórico en un centro de atención integral enfocado en la autonomía y la salud.

Enfoque en el envejecimiento activo y la economía plateada

La Casa de los Buenos Días Papa Francisco ofrecerá un entorno accesible que promoverá la actividad física, la integración social y el acceso a talleres de capacitación tecnológica y educativa. Este modelo de atención busca prevenir enfermedades derivadas de la inactividad y el aislamiento, permitiendo que los adultos mayores continúen aportando al desarrollo comunitario. Asimismo, el proyecto pretende dinamizar el empleo local y fortalecer la denominada economía plateada en el país.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, subrayó que el desarrollo real se alcanza cuando mejora la calidad de vida de las personas, destacando que promover el envejecimiento activo es reconocer el valor de quienes han construido la sociedad. Por su parte, la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, explicó que este centro permitirá a los adultos mayores mantenerse activos y compartir en comunidad durante el día, rescatando el valor simbólico de la antigua sede diplomática para un fin social.

Salud y servicios especializados

Como parte del fortalecimiento del sistema de bienestar, la jornada incluyó la presentación de la Unidad Móvil “Ver y Oír”. Este recurso especializado llevará servicios de oftalmología y audiometría a comunidades vulnerables en todo el territorio nacional, facilitando el acceso a la salud para las poblaciones con mayores necesidades.

Estas acciones reafirman el papel del BCIE como aliado estratégico en Panamá para la implementación de soluciones sostenibles. El proyecto de la Casa de los Buenos Días Papa Francisco se consolida como un pilar en la agenda de desarrollo social, reconociendo a las personas adultas mayores como actores clave para la transmisión de experiencias y conocimientos a las nuevas generaciones.

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